Ông Phạm Chí Thành bị phạt 66 tháng tù vì 'chống nhà nước'

Hà NộiÔng Phạm Chí Thành, 69 tuổi, chủ blog Bà Đầm Xòe, hôm nay hầu tòa với cáo buộc in sách có nội dung "xuyên tạc, phỉ báng chính quyền", phát tán hơn 200 bản.

Ngày 9/7, trong phiên xét xử kín diễn ra gần 3 tiếng, ông Thành bị TAND Hà Nội tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc của VKSND Hà Nội, năm 2012-2014, bị cáo nhờ người lập blog Bà Đầm Xòe và lập trang Facebook cá nhân Phạm Thành. Qua đây, ông đăng tải gần 100 bài viết chỉ trích, phê phán, châm biếm lãnh đạo.

Tháng 7/2019, bị cáo tập hợp bài viết đã đăng kèm bình luận của người đọc để in sách có tiêu đề Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo, ghi thông tin tác giả là "Bà Đầm Xoè Phạm Thành & Các còm sĩ". Ông thuê đơn vị in có tên "Nhà xuất bản Tự do".

21 bài viết trong sách và bài phỏng vấn Phạm Thành đăng ngày 27/7/2019 bị nhà chức trách cáo buộc chứa nội dung "xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; gây hoang mang dư luận xã hội; tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý".

Ông Thành chuyển sách qua đường bưu điện cho người ở trong và ngoài nước, biếu tặng nhiều người mà ông khai "không nhớ rõ". Cùng 14 bản in bị thu tại nhà riêng, cơ quan điều tra xác định, tổng số sách bị phát tán là hơn 220 quyển. Cơ quan điều tra mới thu hồi được 58 bản.

Ông Thành bị cáo buộc thu hơn 80 triệu đồng, tính từ 13/9/2019 đến 21/5/2020. Trừ chi phí in ấn, gửi hàng bưu điện, ông hưởng lợi hơn 18 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết với cơ sở có tên Nhà xuất bản Tự do, ông Thành khai chỉ làm việc qua thư điện tử, không biết rõ địa chỉ và các cá nhân liên quan nên chưa có cơ sở xác minh.

Hải Thư