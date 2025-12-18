Ông Nguyễn Lộc Hà làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM

Ông Nguyễn Lộc Hà, 51 tuổi, làm Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP HCM.

Nội dung này thể hiện trong quyết định phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch và ủy viên UBND TP HCM do Chủ tịch Nguyễn Văn Được ký ban hành, sau khi thành phố kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung ba Phó chủ tịch vào tháng 11/2025.

Theo quyết định, Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Lộc Hà giúp Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo, giải quyết công việc thường xuyên của chính quyền thành phố; điều phối, phân công các Phó chủ tịch, ủy viên UBND TP tham dự hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TP HCM theo phân công.

Ông Hà được giao theo dõi, chỉ đạo nhiều lĩnh vực trọng tâm như đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; triển khai Kết luận 123-KL/TW của Trung ương về mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà. Ảnh: An Phương

Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM; Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO); Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR); Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn; Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin cùng một số đơn vị liên quan.

Trước khi làm Phó chủ tịch UBND TP HCM sau hợp nhất, ông Hà giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND Bình Dương cũ.

Tại quyết định nói trên, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, tổng hợp, gồm: quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách hành chính; khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; quốc phòng, an ninh, nội chính; an toàn giao thông; đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ông trực tiếp phụ trách Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh TP và Viện Nghiên cứu phát triển.

Các Phó chủ tịch khác được phân công theo từng lĩnh vực chuyên sâu. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP HCM, được giao theo dõi việc triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, các quy định về chính quyền địa phương, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền; cải cách hành chính và tổ chức bộ máy. Ông trực tiếp chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Trung tâm Chuyển đổi số, Công viên phần mềm Quang Trung.

Ông Hoàng Nguyên Dinh phụ trách lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản; trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quỹ Phát triển đất TP HCM.

Ông Bùi Xuân Cường theo dõi đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt đô thị và giao thông; trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các ban quản lý dự án giao thông.

Ông Nguyễn Văn Dũng phụ trách kinh tế biển, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ và du lịch; trực tiếp chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), Sài Gòn Co.op.

Ông Bùi Minh Thạnh theo dõi lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các doanh nghiệp nông nghiệp, môi trường của TP.

Bà Trần Thị Diệu Thúy phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục – đào tạo và an toàn thực phẩm; trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành và trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Công Vinh theo dõi lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý giá, phí, tài sản công, nhà đất công sản và các dự án PPP (trừ giao thông, đường sắt).

Ông Trần Văn Bảy phụ trách quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Tư pháp và Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Việc phân công được UBND TP HCM xác định nhằm rõ người, rõ việc, nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Lê Tuyết