Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thay ông Trần Quốc Nam đã nghỉ công tác.

Ông Toàn, 55 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa cũ, được HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tại kỳ họp chiều 16/9.

Tân chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có trình độ cử nhân Luật tư pháp, cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Thảo

Cùng ngày, HĐND tỉnh cũng xem xét tờ trình và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Nam, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định đồng ý cho ông Trần Quốc Nam nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 12/9. Ông Nam được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Ngoài ông Nam, ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nộp đơn xin nghỉ công tác.

Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa hiện có 5 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Khắc Toàn và 4 Phó chủ tịch là các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền.

