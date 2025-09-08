Chủ tịch UBND và Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ công tác

Ông Trần Quốc Nam, 54 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu, 51 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xin nghỉ công tác.

Ngày 8/9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết ông Nam và ông Hậu có đơn xin nghỉ công tác cách đây 10 ngày với "lý do cá nhân".

Tuần vừa qua, hai ông vắng mặt ở nhiều sự kiện tại địa phương. Ngoài chức vụ chính quyền và mặt trận, ông Nam và ông Hậu đều là Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Hiện, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tạm thời điều hành UBND tỉnh, theo quy chế phân công công tác.

Một lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho hay hiện chưa có quyết định phân công người tạm thay thế ông Hậu.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Ông Nam quê ở Quảng Ngãi, từng có 25 năm làm việc tại tỉnh Ninh Thuận cũ ở các vị trí: Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ 1/7, sau khi hợp nhất hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, ông Nam làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ông còn là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ông Hậu quê tỉnh Ninh Thuận cũ, từng giữ nhiều vị trí quan trọng ở quê nhà, gồm: Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sau khi sáp nhập Ninh Thuận.

Ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hương Quê

Sau hợp nhất, lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa là Bí thư Nghiêm Xuân Thành; năm Phó bí thư gồm các ông: Nguyễn Khắc Toàn (Phó bí thư Thường trực), Trần Quốc Nam, Nguyễn Đức Thanh, Phạm Văn Hậu, Hồ Xuân Trường.

Điều hành bộ máy UBND tỉnh là Chủ tịch Trần Quốc Nam, ba Phó chủ tịch là các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng.

Theo quy định, về mặt Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh thuộc Thường trực Tỉnh ủy và chịu sự quản lý của Ban Bí thư, nhưng về mặt tổ chức – cán bộ thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng mới có thẩm quyền quyết định nhân sự.

Khi chủ tịch tỉnh xin nghỉ việc (nghỉ công tác, thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu hoặc lý do cá nhân), Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu, Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư (tùy trường hợp) xem xét, quyết định về mặt Đảng. Đồng thời Thủ tướng quyết định việc miễn nhiệm, cho thôi chức vụ về mặt chính quyền. Sau đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành các bước bầu nhân sự thay thế theo quy định.

Bùi Toàn