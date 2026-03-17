Ông Mojtaba Khamenei 'thoát chết trong gang tấc' khi Mỹ, Israel tập kích

Ông Mojtaba Khamenei được cho là đã bước ra sân ngay trước khi tên lửa Israel giáng xuống tòa nhà của lãnh tụ tối cao Iran, giúp ông thoát chết trong gang tấc.

Ông Mojtaba Khamenei ngày 28/2 có mặt tại khu phức hợp của cha, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, ở thủ đô Tehran, đúng lúc Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công. Tình báo hai nước đã nắm trước thông tin về thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp do ông Ali Khamenei chủ trì để tiêm kích Israel phóng loạt tên lửa đạn đạo Blue Sparrow vào tòa nhà.

Đòn không kích khiến ông Ali Khamenei cùng nhiều người thân, lãnh đạo cấp cao Iran trong tòa nhà thiệt mạng.

"Mojtaba cũng bị nhắm mục tiêu, nhưng ông ấy đi ra ngoài có chút việc ngay trước khi loạt tên lửa của Israel giáng xuống lúc 9h32", Telegraph dẫn nội dung ghi âm phát biểu của Mazaher Hosseini, trưởng ban nghi lễ văn phòng lãnh tụ tối cao Iran, trước các giáo sĩ cấp cao và chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Tehran hôm 12/3.

"Vợ ông Mojtaba tử vì đạo ngay lập tức", ông Hosseini nói. Ông Mojtaba "chỉ bị thương nhẹ ở chân".

Ảnh vệ tinh được cho là khu nhà ở của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran bị phá hủy. Ảnh: Airbus

Theo ông Hosseini, tiêm kích Israel đã tấn công đồng thời vào nhiều vị trí trong khu phức hợp, với mục tiêu xóa sổ toàn bộ gia đình Khamenei.

"Một trong những vị trí đó là nơi ở của Lãnh tụ Tối cao. Họ phóng ba tên lửa vào nơi này", ông Hosseini nói. Nơi ở của Mojtaba và của vợ chồng Mostafa Khamenei, con trai cả của ông Khamenei, cũng trúng đòn. "Tạ ơn Thượng đế, chỉ có ít bụi và gạch đá rơi xuống, nhà Mostafa vẫn an toàn, không ai bị thương".

Ông Hosseini còn nhắc đến Mohammad Shirazi, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao, người được xem là liên kết quan trọng giữa lãnh tụ tối cao và quân đội Iran và cũng thiệt mạng trong đòn không kích.

"Shirazi nắm thông tin về mọi quân nhân. Kẻ thù biết Shirazi sẽ kế nhiệm những người thiệt mạng nên nhắm đến cả ông ấy. Khi những chỉ huy mới được bổ nhiệm, chúng mới có cơ hội cài người vào phá hoại", ông Hosseini nói, thêm rằng thi thể Shirazi không còn nguyên vẹn.

Cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei (trái) và tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: AFP

Ông Mojtaba, 56 tuổi, hôm 8/3 được Hội đồng Chuyên gia Iran bầu làm Lãnh tụ Tối cao kế nhiệm cha. Ông Mojtaba có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Iran cũng như liên hệ chặt chẽ với IRGC và lực lượng dân quân tình nguyện Basij.

Đài truyền hình nhà nước Iran gọi ông Mojtaba là jaanbaz (thương binh), cho thấy ông đã bị thương trong đòn tập kích, nhưng không nêu rõ tình trạng sức khỏe của ông. Alireza Salarian, đại sứ Iran tại Cyprus, nói với Guardian rằng ông Mojtaba đã bị thương ở chân, tay và bàn tay trong đợt không kích của Mỹ - Israel.

Ông Mojtaba chưa xuất hiện công khai trong những ngày qua. Trong thông điệp công bố ngày 12/3, tân Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định nước này sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz "nếu giao tranh tiếp tục kéo dài và chúng tôi coi đó là hành động phù hợp".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 nói ông không biết tân Lãnh tụ Tối cao Iran còn sống hay không. Washington cũng không rõ ai đang là lãnh đạo ở Tehran để đàm phán.

Như Tâm (Theo AFP, Telegraph)