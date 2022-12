Ông Medvedev trở thành phó chủ tịch ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev được bổ nhiệm vào vị trí số hai tại Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng, đứng sau Tổng thống Putin.

Sắc lệnh được chính phủ Nga công bố hôm 26/12 cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đã bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev làm Phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng (VPK).

Theo sắc lệnh, phó chủ tịch VPK có quyền thay mặt chủ tịch tổ chức các cuộc họp ủy ban, cũng như "thành lập những hội đồng và nhóm làm việc để xem xét các vấn đề trong thẩm quyền và đề ra phương án giải quyết".

Ông Medvedev (giữa) thăm nhà máy của tập đoàn quốc phòng Region hôm 23/11. Ảnh: Telegram/Dmitri Medvedev.

VPK được thành lập từ năm 1999, là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi chính sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, cũng như hỗ trợ hoạt động phòng thủ, an ninh quốc gia và thực thi pháp luật.

Tổng thống Putin giữ vai trò Chủ tịch VPK, các ủy viên gồm những quan chức quân sự và an ninh hàng đầu của Nga như Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Cục Tình báo Hải ngoại (SVR) và Vệ binh Quốc gia Nga.

Ông Medvedev giữ chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2008-2012 và Thủ tướng Nga trong giai đoạn 2012-2020, trước khi trở thành Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga vào tháng 1/2020. Ông từng nhiều lần đưa ra những phát biểu cứng rắn trong hơn 10 tháng Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, trong đó bác bỏ nhận định của Kiev và phương Tây cho rằng Moskva sắp cạn kho vũ khí dẫn đường.

Ông Medvedev hôm 12/11 tuyên bố Nga chưa dùng hết các vũ khí trong biên chế và chưa tập kích toàn bộ mục tiêu tại Ukraine, cho rằng Moskva đang một mình đối phó NATO và thế giới phương Tây. Quan chức Nga trước đó cũng khẳng định Moskva đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và sẽ cải thiện đáng kể kho khí tài.

Vũ Anh (Theo Interfax, CNN)