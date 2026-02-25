Ông Medvedev cảnh báo Anh, Pháp về kịch bản tấn công hạt nhân

Ông Medvedev cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử để tập kích Anh và Pháp nếu hai nước này chuyển loại khí tài trên cho Ukraine.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ngày 24/2 cho biết theo thông tin họ thu thập được, Anh và Pháp tin rằng vị thế trên bàn đàm phán của Ukraine có thể được cải thiện nếu nước này sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc "bom bẩn". Theo SVR, London và Paris đang tích cực xúc tiến việc cung cấp cho Kiev loại khí tài này cũng như phương tiện phóng.

"Bom bẩn" là thuật ngữ chỉ loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường trộn với vật liệu hạt nhân dưới dạng bột hoặc viên, có khả năng phát tán chất phóng xạ trên khu vực rộng lớn. Bom bẩn không có sức hủy diệt lớn như vũ khí hạt nhân, nhưng dễ chế tạo, đặc biệt là với những nước sở hữu vật liệu hạt nhân.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng thông tin do SVR công bố đã "thay đổi hoàn toàn tình hình".

"Đây là hành động chuyển giao trực tiếp vũ khí hạt nhân cho một quốc gia đang có chiến sự", ông cho hay. "Trong trường hợp này, chắc chắn Nga sẽ phải sử dụng mọi loại khí tài, trong đó có vũ khí hạt nhân phi chiến lược, để tập kích các mục tiêu ở Ukraine tạo thành mối đe dọa với Nga. Nếu cần thiết thì là cả tại các quốc gia cung cấp nữa, vì những nước này khi đó trở thành đồng phạm trong xung đột hạt nhân với Nga. Đây là phản ứng tương xứng mà Nga có quyền thực hiện".

Vũ khí hạt nhân phi chiến lược, hay vũ khí hạt nhân chiến thuật, là loại đầu đạn nguyên tử cỡ nhỏ được sử dụng để đạt lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, thay vì tàn phá trên diện rộng.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trong ảnh đăng ngày 24/2. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày 24/2 một lần nữa cảnh báo về nguy cơ xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, cũng như những hậu quả nghiêm trọng mà điều này có thể gây ra.

Đại sứ quán Pháp tại Moskva cáo buộc thông tin do SVR đưa ra là "lời nói dối trắng trợn". Ukraine cũng bác cáo buộc cho rằng nước này muốn sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ukraine được thừa hưởng nhiều vũ khí hạt nhân sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, song đã từ bỏ chúng theo thỏa thuận Budapest ký năm 1994 để đổi lấy đảm bảo an ninh từ Nga, Mỹ và Anh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối năm 2024 ký sắc lệnh phê chuẩn học thuyết hạt nhân sửa đổi của Nga, trong đó nêu rõ sử dụng vũ khí nguyên tử là "biện pháp tột cùng" để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Học thuyết còn mở rộng danh sách quốc gia và liên minh quân sự nằm trong phạm vi áp dụng chính sách răn đe hạt nhân.

Phạm Giang (Theo Reuters, TASS)