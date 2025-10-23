Ông Maduro: Venezuela có 5.000 tên lửa để bảo đảm hòa bình

Tổng thống Maduro tuyên bố Venezuela sở hữu 5.000 tên lửa phòng không vác vai Igla-S và đang triển khai ở những vị trí chủ chốt.

Trong buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao quân đội Venezuela hôm 22/10, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố nước này đang sở hữu tên lửa phòng không vác vai Igla-S do Nga sản xuất. "Có không dưới 5.000 quả đạn được bố trí ở các trận địa phòng không chủ chốt để đảm bảo hòa bình", ông cho hay.

Không rõ lý do ông Maduro đề cập tên lửa Igla-S, vốn là vũ khí tầm ngắn, trong khi quân đội Venezuela sở hữu nhiều loại tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung có uy lực mạnh hơn nhiều. Các đơn vị Venezuela dường như đã khai hỏa một số quả đạn Igla-S trong cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm đáp trả đợt triển khai lực lượng của Mỹ ở Biển Caribe.

Tổng thống Maduro phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Caracas ngày 12/10. Ảnh: AFP

9K338 Igla-S là phiên bản hiện đại nhất của dòng tên lửa phòng không vác vai Igla, được biên chế cho quân đội Nga từ năm 2004. Biến thể này đạt tầm bắn 6 km và mang đầu đạn 2,5 kg, vượt trội hơn nhiều so với những biến thể trước đó, kèm theo đầu dò độ nhạy cao và được cải thiện khả năng kháng mồi bẫy nhiệt.

Giới chuyên gia phương Tây đánh giá Igla-S là mối đe dọa nghiêm trọng với các phi cơ bay thấp và tên lửa hành trình hiện đại.

Venezuela hồi năm 2008 đặt mua hàng trăm tên lửa Igla-S từ Nga, động thái khiến Mỹ phản đối. Hãng thông tấn Reuters năm 2017 cho biết quân đội Venezuela đã tích trữ được gần 5.000 quả đạn Igla-S.

Mỹ đã triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và khoảng 6.500 binh sĩ tại khu vực phía nam biển Caribe để chống băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua. Động thái làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có ý định lật đổ chính quyền Venezuela.

Tên lửa và ống phóng Igla-S trưng bày tại triển lãm quốc phòng Nga năm 2012. Ảnh: Vitaly Kuzmin

Tổng thống Maduro hồi tháng trước mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Tổng thống Donald Trump ngày 15/10 xác nhận đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành một số hoạt động bí mật ở Venezuela, đồng thời xem xét tiến hành một số chiến dịch nhằm vào các băng nhóm ma túy trên lãnh thổ nước này, nhưng không đề cập cụ thể.

Huyền Lê (Theo AFP)