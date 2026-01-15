Ông Macron: Binh sĩ Pháp đã có mặt tại Greenland

Tổng thống Macron thông báo nhóm binh sĩ Pháp đầu tiên đã có mặt tại đảo Greenland và lực lượng bổ sung sẽ đến đây trong vài ngày tới.

"Nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đã có mặt tại thực địa. Lực lượng tăng viện sẽ tới đây trong những ngày tới, gồm các đơn vị thuộc hải, lục và không quân", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm nay, khi phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ không quân Istres gần Marseille.

Ông Macron khẳng định Pháp và các nước châu Âu phải tiếp tục hiện diện ở "bất cứ nơi nào mà lợi ích của chúng ta bị đe dọa và kiên quyết bảo vệ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ", song cũng nhấn mạnh không được làm leo thang căng thẳng. "Đây là vai trò của Pháp khi sát cánh với một quốc gia có chủ quyền bảo vệ lãnh thổ", ông nói.

Binh sĩ Pháp huấn luyện trên đảo Greenland tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển ngày 14/1 thông báo sẽ triển khai binh sĩ đến thủ phủ Nuuk của đảo Greenland để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tham gia huấn luyện. Bộ Quốc phòng Đức cho biết một số quốc gia thành viên NATO điều quân đến Greenland "nhằm tìm kiếm lựa chọn đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc".

Giới chức Nga sau đó bày tỏ quan ngại động thái NATO điều lực lượng tới đảo Greenland, cho rằng liên minh "lấy cớ đối phó mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc, vốn không tồn tại, để tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Bắc Cực".

Đợt điều quân của một số thành viên NATO cũng diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Đan Mạch và Mỹ liên quan đến Greenland chưa hạ nhiệt. Washington đã nhiều lần bày tỏ ý định kiểm soát hòn đảo vì lý do an ninh và không loại trừ sử dụng biện pháp quân sự.

Các quan chức ngoại giao Đan Mạch và đảo Greenland ngày 14/1 gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại thủ đô Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó bày tỏ tin tưởng "mọi thứ sẽ ổn thỏa", đồng thời cảnh báo "Đan Mạch không có khả năng làm gì nếu Nga hoặc Trung Quốc muốn kiểm soát Greenland.

Vị trí Mỹ, Nga và đảo Greenland. Đồ họa: Britannica

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 15/1 thông báo một nhóm chuyên trách đang được thành lập để bàn về cách cải thiện an ninh ở Bắc Cực.

"Tuy nhiên, điều này không thay đổi thực tế là bất đồng còn tồn tại bởi Mỹ vẫn giữ nguyên tham vọng kiểm soát Greenland. Đây rõ ràng là vấn đề nghiêm trọng, do đó chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn kịch bản này trở thành hiện thực", bà nói.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland cũng có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)