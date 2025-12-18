Ông Lukashenko: Tên lửa Oreshnik đã triển khai ở Belarus

Tổng thống Lukashenko cho biết Nga đã triển khai tên lửa tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik trên lãnh thổ Belarus.

"Chúng tôi đã chuẩn bị khu vực triển khai tên lửa Oreshnik. Hệ thống này đã có mặt ở Belarus từ hôm qua và đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu", Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết trong bài phát biểu thường niên ngày 18/12.

Ông Lukashenko không nêu số lượng tên lửa Oreshnik và quy mô lực lượng vận hành triển khai tại quốc gia này. Ông cũng cảnh báo mọi hành động gây hấn hướng về biên giới Belarus sẽ bị coi là "mối đe dọa nhằm vào Nhà nước Liên minh".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc họp tại Minsk ngày 27/6. Ảnh: AP

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cùng ngày thông báo nước này đã thành lập một lữ đoàn tên lửa Oreshnik. Chưa rõ đơn vị vận hành bao nhiêu bệ phóng, sở hữu bao nhiêu đạn tên lửa và địa điểm triển khai của họ.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 17/12 cho biết Nga sẽ đưa tên lửa Oreshnik vào trực chiến từ cuối năm. Ông Putin nói các loại vũ khí độc nhất vô nhị như tên lửa Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon với động cơ hạt nhân sẽ giúp đảm bảo thế cân bằng an ninh chiến lược trong nhiều thập kỷ tới.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik vào tháng 11/2024 để tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h.

Ngoài tốc độ cao, quả đạn Oreshnik được trang bị công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn. Ông Putin cho biết không hệ thống phòng không nào của phương Tây có thể chặn được tên lửa này.

Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1 thừa nhận rất ít tổ hợp phòng không trên thế giới có thể chặn được Oreshnik và Kiev chưa sở hữu hệ thống nào như vậy.

Cấu tạo và cơ chế tạo nên sức hủy diệt của tên lửa Oreshnik. Bấm để xem chi tiết

Belarus là đồng minh thân thiết của Nga và từng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để mở chiến dịch đặc biệt nhằm vào Ukraine. Hiệp định thành lập Nhà nước Liên minh được Nga và Belarus ký kết vào năm 1999, nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cho nhà nước liên minh trên các lĩnh vực như kinh tế, thông tin, công nghệ, nông nghiệp và an ninh biên giới.

Trong cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2025 diễn ra ngày 12-16/9, quân đội Belarus và Nga đã thực hành triển khai tên lửa Oreshnik tại khu vực biên giới sát sườn đông của NATO.

Nguyễn Tiến (Theo BELTA, AFP, TASS)