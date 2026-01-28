Ông lớn hạ tầng TP HCM muốn dùng hơn 18 tỷ USD xóa kẹt xe, ngập nước khu Hàng Xanh

CII đề xuất dự án giao thông công cộng với số vốn 18,5 tỷ USD nhằm giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe và ngập nước tại Hàng Xanh, TP HCM.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) vừa công bố ý tưởng phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh. Ý tưởng này thực hiện theo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM hồi tháng 12/2024.

Cụ thể, dự án TOD Hàng Xanh có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 51,4 ha. Đây là khu vực sẽ có tuyến metro số 3A và metro số 5 cùng một số tuyến giao thông công cộng khác.

CII phối hợp công ty tư vấn Arup Việt Nam nghiên cứu thiết kế. Công ty đã trình thành phố đề xuất cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 486.622 tỷ đồng, tương đơn hơn 18,5 tỷ USD.

Một trong những hạng mục chính của dự án là đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng và ứng vốn giải phóng mặt bằng. Qua đó, CII kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe và ngập nước tại khu vực Hàng Xanh, TP HCM.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng dùng vốn để tái thiết đô thị theo hướng bền vững với mô hình TOD. CII nói sẽ lấy giao thông công cộng khối lượng lớn làm trục phát triển, qua đó tối ưu hóa sử dụng đất và nâng cao hiệu quả khai thác không gian đô thị. Công ty kỳ vọng dự án này sẽ tạo ra khoảng 7,3 triệu m2 sàn xây dựng, loại hình căn hộ và văn phòng.

CII cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với bên tư vấn và các đơn vị liên quan để hoàn thiện nghiên cứu chuyên sâu, sau khi được thành phố chấp thuận chủ trương.

Phối cảnh điểm giao với metro của dự án TOD Hàng Xanh (Bình Thạnh, TP HCM). Ảnh: CII

Dự án TOD Hàng Xanh từng được công bố hồi đầu năm trước. Tổng mức đầu tư sơ bộ ban đầu được ước tính khoảng 216.000 tỷ đồng (hơn 8,5 tỷ USD). Như vậy, số vốn dồn cho dự án này đã tăng hơn 2,25 lần.

Thời điểm đó, lãnh đạo TP HCM đề nghị CII chủ động sử dụng nguồn vốn của mình. Liên quan đến chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, thành phố muốn doanh nghiệp đền bù theo giá thị trường, hỗ trợ sinh kế cho người bị ảnh hưởng và tái định cư tại chỗ.

Trong phiên họp thường niên hồi tháng 4/2025, Tổng giám đốc Lê Quốc Bình từng cho biết dự án ảnh hưởng hơn 4.000 hộ dân tại khu vực này. Ông khẳng định TOD Hàng Xanh sẽ hội tụ những yếu tố để trở thành một khu đô thị tập trung, có tất cả dịch vụ. Họ chọn Arup tư vấn do doanh nghiệp này từng làm TOD ở Quảng Châu, Thượng Hải, Hong Kong (Trung Quốc) - những nơi có mật độ dân cư cao, hạ tầng giao thông nhiều điểm nghẽn nhưng khi đưa TOD vào hoạt động đã giải quyết được vấn đề.

Lãnh đạo CII cũng hứa rằng đời sống của người dân tại dự án sẽ được cải thiện. Về việc tái định cư, ông Bình nói sẽ giải quyết theo hướng "bố trí lại vị trí" cho người dân, đảm bảo cơ chế đền bù để người dân thấy có lợi ích.

Khu vực Hàng Xanh đang có các tuyến giao thông chính như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh hay Nguyễn Xí. Đây đều là các con đường có mật độ giao thông dày dặc, thường xuyên xảy ra nạn kẹt xe, thậm chí tê liệt vào giờ cao điểm. Nguyên nhân được cho là có nhiều đường giao, cắt nhau.

CII là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Tại TP HCM, tên tuổi của công ty gắn liền với dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội giai đoạn 2, dự án đầu tư hạ tầng trong khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài ra, họ còn được biết đến với vai trò chủ đầu tư đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tất Đạt