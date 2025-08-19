Ông Kim Jong-un yêu cầu mở rộng năng lực hạt nhân Triều Tiên

Ông Kim Jong-un kêu gọi "mở rộng nhanh chóng" năng lực vũ khí hạt nhân Triều Tiên, chỉ trích tập trận Mỹ - Hàn có thể "châm ngòi chiến tranh".

"Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc, cùng hành động phô trương sức mạnh, là biểu hiện rõ ràng nhất cho ý định châm ngòi chiến tranh. Tình hình hiện tại đòi hỏi chúng ta thay đổi triệt để và nhanh chóng trong lý thuyết, thực tiễn quân sự hiện tại cũng như mở rộng nhanh chóng nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân", lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói hôm 18/8.

Phát biểu được ông Kim đưa ra khi thị sát tàu khu trục lớp Choe Hyon hiện đại nhất của Triều Tiên. Trong chuyến thăm, ông được báo cáo về các hệ thống vũ khí trên chiến hạm.

Lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hài lòng vì "các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa hải quân thành lực lượng công nghệ cao, được trang bị các vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân" đang tiến triển đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Kim Jong-un thị sát tàu khu trục lớp Choe Hyon ngày 18/8. Ảnh: KCNA

Mỹ và Hàn Quốc hôm 18/8 bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn Tự do Ulchi với mục tiêu ứng phó "các mối đe dọa tiềm tàng" từ Triều Tiên. Theo quân đội Mỹ, cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày và bao gồm một số hoạt động huấn luyện bắn đạn thật quy mô lớn, đồng thời mô tả đây là hoạt động mang tính phòng thủ.

Triều Tiên thường xuyên chỉ trích những cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, coi đây là "diễn tập xâm lược" và thường trả đũa bằng các đợt thử nghiệm vũ khí.

Tập trận Mỹ - Hàn năm nay sẽ có quy mô tương tự năm 2024, nhưng được điều chỉnh bằng cách dời 20 trong số 40 hoạt động huấn luyện thực địa sang tháng 9, khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuyên bố muốn giảm căng thẳng với Triều Tiên.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, ông Lee đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên, đánh dấu sự đảo ngược so với người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đến nay vẫn tỏ ra không tin tưởng động thái này và bác bỏ những đề nghị của Seoul.

Tổng thống Lee hôm 15/8 cam kết sẽ tôn trọng thể chế chính trị của Triều Tiên và xây dựng niềm tin quân sự. Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un và là quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Triều Tiên, trước đó tuyên bố Bình Nhưỡng không có ý muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Huyền Lê (Theo AFP, KCNA)