Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm tối tân, ra lệnh 'sẵn sàng đối phó kẻ thù'

Lãnh đạo Kim Jong-un dự triển lãm quốc phòng và thị sát khu trục hạm Choe Hyon, yêu cầu hải quân Triều Tiên "sẵn sàng đối phó kẻ thù".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao ngày 5/10 tới thăm chiến hạm Choe Hyon trong khuôn khổ triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025.

Ông Kim đã thị sát hệ thống vũ khí, trang thiết bị và các khu vực trên tàu, kêu gọi hải quân Triều Tiên "phát huy năng lực to lớn để sẵn sàng răn đe, đối phó và trừng phạt triệt để mọi hành động khiêu khích của kẻ thù đối với chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và hòa bình trên biển".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm chiến hạm Choe Hyon ngày 5/10. Ảnh: KCNA

Theo ông Kim Jong-un, trưng bày hình ảnh của anh hùng Choe Hyon trên chiến hạm "thể hiện sức mạnh và tinh thần cao thượng của những người chiến sĩ kháng Nhật, coi đó là nguồn cảm hứng thường trực cho tinh thần chiến đấu bất khuất".

Có lượng giãn nước 5.000 tấn, Choe Hyon là chiến hạm lớn nhất và hiện đại nhất trong lịch sử Triều Tiên. Bình Nhưỡng gọi đây là tàu khu trục, trong khi các chuyên gia phương Tây đánh giá nó là tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng với lượng giãn nước không thua kém các tàu chiến tối tân ở châu Âu.

Chiến hạm được trang bị tổng cộng 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng, đặt trong hai cụm bệ phóng ở trước và sau thượng tầng. Để so sánh, hộ vệ hạm lớp Constellation đang được Mỹ phát triển chỉ có 32 ống phóng Mark 41, còn tàu khu trục lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước hơn 9.000 tấn được trang bị 90-96 ống.

Triều Tiên hồi tháng 4 hạ thủy thành công tàu Choe Hyon, chiếc đầu tiên thuộc lớp cùng tên, tại xưởng đóng tàu Nampo. Chiếc thứ hai mang tên Kang Kon gặp sự cố khi hạ thủy ở xưởng Chongjin hôm 21/5, khiến một phần đáy tàu bị nghiền nát, mũi mắc kẹt trên bờ, đuôi bị lật nghiêng và chìm dưới nước.

Giới chuyên gia nhận định nguyên nhân dường như là do Triều Tiên thiếu kinh nghiệm hạ thủy tàu chiến cỡ lớn và theo phương ngang, chứ không phải dòng Choe Hyon có vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng. Tàu Kang Kon sau đó được sửa chữa và hạ thủy lại ngày 12/6.

Lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên trên khu trục hạm Choe Hyon ngày 5/10. Ảnh: KCNA

Theo giới quan sát, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang muốn dồn lực biến hải quân Triều Tiên thành lực lượng tác chiến xa bờ, nhằm tăng sức mạnh và năng lực răn đe trước các đối thủ.

Chưa rõ khi nào chiến hạm Choe Hyon sẽ được đưa vào biên chế hải quân Triều Tiên và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Hãng phân tích SI Analytics, có trụ sở tại Hàn Quốc, hồi tháng 9 cho biết Triều Tiên đã lắp động cơ cho chiến hạm Choe Hyon và có thể tiến hành thử nghiệm trên biển sớm nhất vào tháng này.

Nguyễn Tiến (Theo KCNA, Reuters)