Ông hoàng phòng vé Hàn tái hợp đạo diễn 'The Wailing'

Tài tử Hwang Jung Min - được mệnh danh "ông hoàng phòng vé"- đóng chính phim "Hope" của đạo diễn Na Hong Jin, dự kiến ra mắt năm sau.

Phim thuộc thể loại hành động giả tưởng, lấy bối cảnh tại Hope Harbor - ngôi làng hẻo lánh nằm sát khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Khi có tin đồn một con hổ xuất hiện gần khu vực, trưởng đồn cảnh sát Bum Seok (Hwang Jung Min thủ vai) nhận được cảnh báo, tình huống khiến người dân rơi vào hoảng loạn. Sự việc nhanh chóng biến thành bí ẩn, buộc họ đối mặt những điều chưa từng biết đến.

Tài tử Hwang Jung Min trong buổi ra mắt phim "Veteran 2", đóng cùng Jung Hae In. Ảnh: Max Movie

Ngoài Hwang Jung Min, dự án quy tụ dàn sao Hàn và Hollywood. Jo In Sung đảm nhận nhân vật Sung Ki - người dân địa phương gan dạ, quyết truy đuổi sinh vật nguy hiểm vào rừng. Diễn viên Squid Game Jung Ho Yeon lần đầu thử sức điện ảnh với vai Sung Ae, cảnh sát trẻ chính trực nhưng thiếu kinh nghiệm, rơi vào cuộc khủng hoảng vượt quá khả năng huấn luyện. Bốn nghệ sĩ quốc tế - Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell và Cameron Britton - hóa thân những thực thể ngoài hành tinh xuất hiện tại Hope Harbor, khiến tình hình thêm phần hỗn loạn.

Theo Variety, Hope có quy mô lớn nhất sự nghiệp của "bậc thầy thriller" Na Hong Jin, đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim từ The Wailing (2016). Phim đang trong giai đoạn hậu kỳ, khởi chiếu mùa hè năm 2026.

Thông tin được nhiều khán giả quan tâm, hứa hẹn tạo nên dấu ấn mới cho phim Hàn Quốc tại thị trường quốc tế. Trên mạng xã hội X, một số người nói mong đợi tác phẩm ra mắt ở một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới năm sau, trong đó có Cannes 2026.

Hwang Jung Min trong phim 'Đảo địa ngục' Trailer "Đảo địa ngục", có Hwang Jung Min đóng chính. Video: CJ Entertainment

Hwang Jung Min, 55 tuổi, hoạt động nghệ thuật từ năm 1990, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngôi sao có diễn xuất biến hóa nhất làng phim Hàn. Các tác phẩm Ode to My Father, Veteran, The Himalayas, A Violent Prosecutor và The Wailing do anh đóng chính đều lọt top 50 phim điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất mọi thời. Năm 2017, anh góp mặt trong Đảo địa ngục, đóng cùng Song Joong Ki và So Ji Sub. Ba năm sau, Jung Min gây ấn tượng khi thủ vai chính Ác quỷ đối đầu, đóng vai sát thủ giải nghệ bất ngờ phải dấn thân bảo vệ con gái.

Năm 2004, Hwang Jung Min kết hôn nhà sản xuất âm nhạc Kim Mi Hye, họ có một con trai.

Dàn diễn viên phim "Hope", Hwang Jung Min đứng giữa. Ảnh: Plus M Entertainment

Na Hong Jin, 51 tuổi, là một trong những đạo diễn nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc, có phong cách kể chuyện gai góc, giàu tính thể nghiệm. Đạo diễn ghi dấu ấn qua loạt phim The Chaser (2008), The Yellow Sea (2010) và The Wailing (2016). Sau thành công của các tác phẩm kể trên, giới chuyên môn gọi anh là "bậc thầy gieo rắc nỗi sợ". Na Hong Jin thường đan xen yếu tố hình sự, kinh dị và siêu nhiên, phản ánh nỗi bất an của con người trước những thế lực vô hình.

Quế Chi (theo Variety)