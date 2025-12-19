Ông Hegseth: Nhiều thanh niên Mỹ không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vì 'quá béo'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng nhiều người trẻ nước này "quá béo" hoặc chưa được giáo dục đúng cách, gây khó cho nỗ lực tuyển quân.

Phát biểu trong cuộc gặp với các sĩ quan tuyển quân hàng đầu đất nước tại Lầu Năm Góc hôm 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội nước này đã ghi nhận "số liệu tuyển quân mang tính lịch sử" dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, song lưu ý rằng vẫn còn những thách thức.

"Đạt được điều đó không hề dễ dàng khi xét đến những yếu tố cơ bản về tuyển quân. Nhiều người trẻ Mỹ quá béo hoặc quá ngốc, nói quá ngốc thì không đúng, mà chúng ta chỉ không giáo dục họ đúng cách. Những người này cũng có tiền án hoặc bị rối loạn tăng động giảm chú ý và những vấn đề khác", Bộ trưởng Hegseth nói.

Dù vậy, ông cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đang giúp số lượng người nhập ngũ gia tăng, thêm rằng thanh niên Mỹ muốn gia nhập "lực lượng chiến đấu chứ không phải tổ chức woke".

"Woke" (thức tỉnh) là thuật ngữ chỉ việc nâng cao nhận thức về các định kiến trong xã hội như phân biệt chủng tộc, giới tính hay kỳ thị cộng đồng LGBTQ+.

Thể lực là vấn đề mà ông Hegseth đặc biệt chú trọng kể từ khi trở thành lãnh đạo Lầu Năm Góc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng thi lên xà với Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr và chỉ trích các "tướng béo" trong cuộc họp với giới lãnh đạo quân đội hồi tháng 9.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm 18/12. Ảnh: BQP Mỹ

Tại cuộc họp, ông đã công bố 10 chỉ đạo nhằm nâng cao tiêu chuẩn về thể chất để loại bỏ quân nhân thừa cân, áp dụng các quy định khắt khe về ngoại hình, yêu cầu lực lượng chiến đấu phải đáp ứng "tiêu chuẩn của nam giới", xóa bỏ "hệ tư tưởng woke" trong quân đội.

Số lượng người nhập ngũ tại Mỹ đã tăng mạnh từ trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống vào tháng 1, trong đó tất cả quân chủng đều đạt được chỉ tiêu tuyển quân trong năm tài chính 2024. Đây được coi là bước chuyển lớn so với trước đó hai năm, thời điểm lục quân Mỹ chỉ đạt 75% chỉ tiêu.

Sự thay đổi này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó có đại dịch Covid-19 hạ nhiệt, các chương trình như Khóa học Chuẩn bị cho Binh sĩ Tương lai của lục quân giúp người tham gia cải thiện điểm kiểm tra về thể lực.

Xu hướng trên vẫn tiếp tục sau khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Lầu Năm Góc hôm 18/12 cho biết quân đội ghi nhận số lượng người nhập ngũ cao nhất trong 15 năm qua và các quân chủng một lần nữa đều đáp ứng mục tiêu tuyển quân trong năm tài chính 2025.

Phạm Giang (Theo Independent, Anadolu)