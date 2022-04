Ông Diệp Dũng lĩnh 2 năm tù

TP HCMÔng Diệp Dũng, 54 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, bị phạt 2 năm tù về hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Tối 28/4, ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch HĐQT liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM - Saigon Co.op, bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Là người có vai trò chính trong vụ án, bị cáo Lê Thị Phương Hồng (43 tuổi, kinh doanh tự do sau khi không còn là công an) bị phạt 6 năm; Nguyễn Hoài Bắc (38 tuổi, cựu cán bộ Phòng An ninh Kinh tế Công an TP HCM) lĩnh 5 năm tù cùng về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Vụ án liên quan đến bí mật Nhà nước, được xử kín, nên HĐXX không công bố quan điểm, nhận định về hành vi của các bị cáo.

Ông Diệp Dũng khi còn làm ở Saigon Co.op. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Theo cáo trạng, quá trình Bắc sống với Hồng như vợ chồng đã mang nhiều tài liệu làm việc với ông Diệp Dũng, về các sai phạm tại Saigon Co.op, về nhà. Điều tra viên này cũng thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm cho Hồng biết. Bà này đã lén đọc, ghi lại số điện thoại của ông Dũng.

Tháng 8/2020, Hồng chủ động nhắn tin làm quen ông Dũng, nói biết sự việc ông này đang bị điều tra, nếu muốn có thể giúp đỡ. Mục đích của bà này là muốn lấy lòng ông Dũng, để được giới thiệu mua hàng hoá giá rẻ. Trong các tài liệu Hồng gửi cho ông Dũng có 5 tài liệu "Mật".

Quá trình điều tra, ông Dũng kêu oan, cho rằng không có động cơ chiếm đoạt tài liệu mật hay thu thập thông tin từ Hồng. Ông cũng không biết Hồng là ai và toàn bộ thông tin do người phụ nữ này chủ động trao đổi.

Trong đơn kiến nghị gửi cơ quan tố tụng trước đó, các luật sư bảo vệ ông Dũng cho rằng, kết luận điều tra và cáo trạng đã không chỉ ra được các tài liệu chứa đựng thông tin bí mật Nhà nước trong vụ án này thuộc danh mục nào. Từ đó, các luật sư đề nghị cơ quan tố tụng xem xét lại bản chất vụ án để đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Dũng.

Ngoài vụ án này, cuối năm 2020, ông Diệp Dũng bị Công an TP HCM khởi tố về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ. Ba hôm trước, ông Dũng bị Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi Đảng.

Ông Diệp Dũng tại toà hôm nay. Ảnh: Duy Bình

Chiều nay, bà Diệp Tú Anh (91 tuổi, mẹ ông Diệp Dũng, cựu biệt động Sài Gòn) được người thân đưa đến tòa. Hai chân đã yếu không thể đi lại, bà được người thân cõng vào phòng tiếp dân, trình bày mong muốn được nhìn thấy con trong lúc tòa nghị án. "Từ ngày thằng Dũng bị bắt đến nay, gia đình chưa ai được gặp. Tôi chỉ mong được gặp con cho đỡ nhớ và động viên con giữ gìn sức khoẻ", bà cho biết.

Trước đó, bà Diệp Tú Anh đã gửi đơn đến Chánh án TAND TP HCM và chủ toạ Trần Minh Châu xin được gặp con. "Tôi biết đây là vụ án xét xử kín nên không ai được vào tham gia phiên tòa nếu không được sự triệu tập của tòa... Tôi cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật trong việc gặp gỡ này và tôi cũng hiểu rằng đây là một ngoại lệ đặc biệt cho bản thân tôi", đơn nêu.

Thảo Mi