Ông Diệp Dũng phản đối cáo buộc chiếm đoạt bí mật Nhà nước

TP HCMÔng Diệp Dũng, cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op cho rằng không biết những thông tin người tình của điều tra viên cung cấp là tài liệu mật, không chiếm đoạt.

Do vụ án liên quan đến bí mật Nhà nước nên TAND TP HCM sẽ xét xử kín ông Diệp Dũng, 54 tuổi, về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù, vào ngày 6/4.

Cáo trạng thể hiện, quá trình điều tra ông Dũng kêu oan, không đồng tình với cáo buộc mình chiếm đoạt tài liệu mật.

Vụ án được phát hiện cuối tháng 9/2020 - lúc ông Dũng làm việc với Cơ quan An ninh điều tra về các sai phạm tại Saigon Co.op. Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op cho biết có người đã cung cấp thông tin liên quan đến việc xác minh nguồn tin về tội phạm.

Ông Dũng khai, khoảng tháng 9/2020 có người nhắn tin vào số điện thoại của mình, nói biết việc ông đang bị điều tra, nếu muốn sẽ giúp đỡ. Thời điểm đó ông được nhiều người nhắn tin quan tâm, động viên chia sẻ, nên trả lời lịch sự: "Cảm kích về tình cảm của anh nhiều lắm, sẽ đền đáp tấm chân tình này".

Sau nhiều lần người này chủ động đề nghị gặp mặt, ông mới đi gặp tại quán cà phê ở quận 5. Đó là người phụ nữ khoảng 35 tuổi, thấp đậm, giọng miền Nam. Ông không hỏi tên tuổi, người này cũng không giới thiệu. Cô ta hỏi quan điểm của ông nếu kết quả điều tra tại Saigon Co.op diễn tiến xấu, ông nói mình không sai, tin vào cơ quan điều tra. Nếu bị khởi tố ông sẽ "đưa mẹ ông đi thưa kiện các cơ quan Trung ương". Vì không biết người phụ nữ này là ai nên ông không lưu tên trong danh bạ điện thoại.

Ông Diệp Dũng: Ảnh: Pháp luật TP HCM

Từ lời khai này, cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Hoài Bắc (38 tuổi, cán bộ Phòng An ninh Kinh tế Công an TP HCM, thành viên tổ xác minh) đã làm lộ thông tin. Còn người tiết lộ các tài liệu điều tra cho ông Dũng là Lê Thị Phương Hồng (43 tuổi, kinh doanh tự do sau khi không còn làm công an).

Trong thời gian Bắc được phân công tham gia tổ xác minh sai phạm của Saigon Co.op đã mang tài liệu (bản tự khai, biên bản ghi lời khai...) về nhà Hồng và thường xuyên trao đổi thông tin về quá trình điều tra. Người đàn bà này đã lén đọc, ghi lại số điện thoại của ông Dũng và nhiều lần lấy thông tin, tài liệu mật từ Bắc cung cấp cho Dũng nhằm mục đích được Chủ tịch Saigon Co.op giới thiệu nguồn hàng giá rẻ (Hồng kinh doanh hai tiệm tạp hoá).

Cựu chủ tịch Saigon Co.op cho rằng trước đó không quen Bắc và Hồng, đến khi làm việc với cơ quan an ninh điều tra mới biết. Ông cũng không biết thông tin, tài liệu Hồng cung cấp là mật và cũng không có động cơ chiếm đoạt những thông tin, tài liệu này. Với các tin nhắn Hồng gửi sau này, ông Dũng không bàn bạc, trao đổi thông tin...

Bảo vệ ông Dũng trong quá trình điều tra, các luật sư Phan Trung Hoài nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, cơ quan điều tra, VKS, TAND TP HCM đề nghị xem xét lại các căn cứ truy tố thân chủ.

Theo luật sư, trong vụ án này, Hồng là người chủ động ghi lại số điện thoại của ông Dũng từ các tài liệu lấy của Bắc. Người này cũng khai mục đích cung cấp tin tức cho ông Dũng là muốn được giới thiệu mối cung cấp hàng giá rẻ để kinh doanh. Như vậy, ngay từ đầu, ông Dũng hoàn toàn bị động.

Luật sư Hoài cũng cho rằng, những thông tin, tài liệu liên quan đến vụ Saigon Co.op được cho là tài liệu mật, tối mật, thực tế chỉ là bí mật điều tra chứ không phải bí mật Nhà nước theo như tội danh ông Dũng bị cáo buộc. Bởi Hồng nắm thông tin từ Bắc rồi ghi chép lại vào cuốn sổ màu đen, sau đó chuyển hóa thành nội dung tin nhắn mang tính diễn giải và thể hiện suy nghĩ chủ quan của Hồng, chứ không phải là các văn bản hành chính của Nhà nước chứa thông tin mật hay tối mật.

"Kết luận điều tra và cáo trạng đã không chỉ ra được các tài liệu chứa đựng thông tin bí mật Nhà nước trong vụ án này thuộc danh mục nào trong quyết định công bố của Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Công an về bí mật Nhà nước", đơn kiến nghị nêu.

Từ đó, các luật sư đề nghị cơ quan tố tụng xem xét lại bản chất vụ án để đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Dũng. Họ cũng nêu nhân thân và truyền thống gia đình cách mạng của thân chủ, đề nghị cho ông Dũng được tại ngoại trong quá trình điều tra vụ án Lạm quyền trong thi hành công vụ.

Hồi cuối tháng 1, TAND TP HCM đã trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung, làm rõ các kiến nghị của luật sư và đề nghị cung cấp thêm chứng cứ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố.

Theo cơ quan tố tụng, căn cứ vào nội dung các tin nhắn ông Dũng trao đổi với Hồng, cho thấy cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op mong muốn được cung cấp thông tin liên quan đến việc điều tra sai phạm tại đơn vị do mình quản lý. Ngoài ra, Dũng còn nhờ tài xế đưa cho Hồng 100 triệu đồng và mẩu giấy có nội dung yêu cầu người này để ý các thông tin phản hồi của cơ quan thuế, cung cấp cho mình.

Đối với Lê Thị Phương Hồng, cáo trạng xác định bị cáo có vai trò chính trong vụ án, cùng Nguyễn Hoài Bắc phạm tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, khung hình phạt 5-10 năm tù.

Bình Nguyên