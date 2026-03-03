Ông Clinton nói 'không quan hệ' với những cô gái được Epstein giới thiệu

Ông Bill Clinton thừa nhận từng liên hệ với Epstein, nhưng khẳng định chưa từng quan hệ với những phụ nữ được Epstein giới thiệu.

Ủy ban Giám sát và Cải cách chính phủ Hạ viện Mỹ, cơ quan phụ trách điều tra tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, ngày 2/3 công bố video các phiên điều trần hồi tuần trước với cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.

Vợ chồng Clinton bị Ủy ban này triệu tập hôm 26-27/2 để chất vấn về những điều họ biết liên quan đến Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, nhưng nội dung hỏi đáp trước đây được giữ kín.

Trong video phiên điều trần ngày 27/2, cựu tổng thống Clinton cho biết ông chưa từng chứng kiến Epstein lạm dụng tình dục phụ nữ trẻ hoặc trẻ em gái. Ông cũng khẳng định bản thân chưa từng quan hệ tình dục với bất kỳ ai do Epstein giới thiệu.

Cựu tổng thống Bill Clinton tại phiên điều trần trước quốc hội ngày 27/2. Ảnh: Ủy ban Giám sát Hạ viện

Một nghị sĩ hỏi liệu ông có từng thấy Epstein được các phụ nữ trẻ, bé gái massage không, ông Clinton đáp: "Tôi nhớ là không".

Khi được hỏi liệu có bất kỳ điều gì ông Clinton từng chứng kiến có thể cho thấy Epstein đang tổ chức hoạt động buôn người và lạm dụng tình dục phụ nữ trẻ, bé gái không, cựu tổng thống im lặng vài giây rồi trả lời: "Tôi nghĩ là không".

Ông Clinton cũng bị chất vấn về một số bức ảnh do Bộ Tư pháp công bố, cho thấy ông đi cùng Epstein trong các chuyến đi nước ngoài. Hạ nghị sĩ Nick Langworthy chỉ ra một bức ảnh chụp ông Clinton tại hồ bơi cùng một phụ nữ lạ mặt.

"Hình như có một cô gái ở đây", ông Langworthy hỏi. "Đúng, nhưng tôi không biết đó là ai", ông Clinton đáp.

"Ông có bất kỳ hành động quan hệ tình dục nào với người này không", ông Langworthy hỏi thêm. "Không", ông Clinton đáp với vẻ bực bội.

Ông Clinton còn bị hỏi về bức ảnh cho thấy ông dường như đang được một phụ nữ chưa rõ danh tính massage tại sân bay. "Khi đó tôi bị co thắt cổ, rồi họ đề nghị giúp và tôi để họ làm một lần", ông Clinton trả lời.

"Virginia Giuffre, nạn nhân của Epstein, từng cáo buộc ông tới tòa soạn Vanity Fair đe dọa họ không được viết bài về hoạt động buôn bán tình dục của Epstein. Ngài cựu tổng thống, có đúng như vậy không?", một nghị sĩ hỏi.

"Không. Tuyệt đối không. Không hề. Không", ông Clinton đáp.

Ảnh cựu tổng thống Clinton trong hồ sơ Epstein. Ảnh: BBC

Cựu tổng thống Clinton cho biết ông gặp Epstein lần đầu sau khi được cựu bộ trưởng tài chính Larry Summers giới thiệu.

"Ông Summers gọi tôi, cho biết có một người tên là Epstein đã cam kết tài trợ hàng triệu USD cho nghiên cứu về não bộ, giới thiệu là người rất ham thông tin, muốn dành thời gian nói chuyện với tôi về kinh tế và chính trị", ông Clinton kể.

"Ông ấy nói có máy bay rất lớn và sẽ chở tôi cùng đội mật vụ, nhân sự, hay bất kỳ ai tôi muốn đi cùng trong chuyến đi mà ông ấy biết tôi đang chuẩn bị để thiết lập mạng lưới toàn cầu nhằm cung cấp thuốc chữa AIDS, cứu càng nhiều người càng tốt, càng nhanh càng tốt", cựu tổng thống cho biết thêm.

Tuy vậy, ông Clinton nói ông nhận thấy Epstein "kỳ lạ". "Tôi có thiện cảm với ông ta, nhưng như tôi đã viết trong sách, ông ta kỳ lạ".

Nhật ký chuyến bay cho thấy ông Bill Clinton đã thực hiện bốn chuyến đi quốc tế trong các năm 2002 và 2003 bằng chiếc Boeing 727 của Epstein, tới nhiều nơi như Bangkok, Brunei, Rwanda, Nga, Trung Quốc và các địa điểm khác. Ông Clinton trước đây nói đây là những chuyến đi phục vụ hoạt động của Quỹ Clinton, tổ chức phi lợi nhuận nhân đạo do ông sáng lập sau khi rời Nhà Trắng năm 2001.

Ông Clinton thừa nhận Epstein có mặt trên phần lớn chuyến bay, cho biết nhóm của ông chủ yếu dành thời gian trên khoang để chuẩn bị cho điểm dừng tiếp theo, ngủ và chơi bài.

Ông Clinton cho biết ông từng hỏi Epstein về lý do cho mượn máy bay riêng, và Epstein nói muốn hiểu rõ hơn vì sao ông Clinton thành công với tư cách chính trị gia của đảng Dân chủ.

"Epstein nói: Tôi nghĩ ông làm tổng thống tốt, ông tái đắc cử, ông là người Dân chủ đầu tiên trong 60 năm tái đắc cử. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra và tôi muốn hiểu điều đó", ông Clinton cho hay. "Và chỉ vậy thôi. Ông ta không phải kiểu nịnh nọt, rất thẳng thắn. Nhưng thời gian sau thì rõ ràng ông ta đã đạt điều mình muốn, rồi chỉ làm cho có, không thực sự quan tâm tới điều tôi quan tâm".

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton phát biểu tại Durham năm 2024. Ảnh: AFP

Khi được hỏi có từng thấy trẻ vị thành niên trên máy bay của Epstein không, ông Clinton trả lời: "Theo trí nhớ tốt nhất của tôi thì không. Nếu có và tôi biết, tôi sẽ thấy không thoải mái".

Ông Clinton cũng phủ nhận việc ông quan tâm đến phụ nữ trẻ, khi được hỏi về việc Epstein bị cáo buộc từng nói với một nạn nhân rằng cựu tổng thống "thích người trẻ", theo lời khai năm 2016. Ông Clinton cũng khẳng định mình không biết có thật là Epstein đã tự sát hay không.

Cựu tổng thống Mỹ cho biết thêm mối quan hệ của Tổng thống Donald Trump và Epstein đổ vỡ "do một thỏa thuận bất động sản", và nói "biết rất ít" về tranh chấp đất đai này.

Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton trong phiên điều trần trước đó cũng khẳng định không biết Epstein, chưa từng đến đảo tư nhân, vào nhà hay văn phòng của tỷ phú này.

Khi được hỏi về những bức ảnh dường như cho thấy chồng được nhiều phụ nữ massage trên bãi biển, bà Hillary từ chối trả lời. "Tôi sẽ không đưa ra ý kiến hay suy đoán về bất cứ điều gì mà tôi không có mặt ở đó hay không nắm được bối cảnh", bà nói.

Hai vợ chồng cũng khẳng định không biết từng nhận tiền từ Epstein. Bà Hillary nói với ủy ban rằng bà "không nhớ" Epstein từng quyên góp 20.000 USD cho một ủy ban chung ủng hộ chiến dịch tại Thượng viện năm 2000 của bà. Cả hai vợ chồng đều chưa bị cáo buộc có hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động của Epstein.

Đức Trung (Theo ABC News, Politico, USA Today)