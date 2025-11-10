'Ông chú béo ú' lão hóa ngược sau giảm cân

Trung QuốcChứng kiến mẹ đổ bệnh vì béo phì, chàng trai họ Yang quyết tâm giảm từ 100 kg xuống 70 kg, lột xác từ "ông chú béo ú" thành trẻ như sinh viên.

Anh Yang, 33 tuổi, sống tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, cân nặng đỉnh điểm đạt 100 kg, theo Oriental Daily News hôm 8/11. Khi mẹ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vì béo phì, Yang sốc và quyết tâm thay đổi lối sống.

Anh bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống một cách nghiêm ngặt, từ bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm nhiều đường và chất béo cao, đồng thời kiên trì tập thể dục hàng ngày. "Lúc đó, tôi tự nhủ nếu không hành động, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội để được khỏe mạnh", anh Yang chia sẻ.

Yang được nhận xét trông trẻ ra và thần thái "như một sinh viên" khi giảm cân. Ảnh: Oriental Daily News

Trong vòng một năm rưỡi, anh giảm được 40 kg, từ 100 kg xuống 60 kg. Sau giai đoạn đó, để vóc dáng săn chắc hơn, anh Yang chuyển sang tập luyện sức mạnh (tập tạ) và ổn định cân nặng ở 70 kg. "Tôi không còn theo đuổi mục tiêu 'gầy hơn nữa' mà thay vào đó là làm cho cơ thể mạnh mẽ hơn", anh nhấn mạnh.

Hiện tại, Yang không chỉ trông trẻ ra 10 tuổi mà thần thái cũng được nhận xét là "thay đổi hoàn toàn". Từ một "ông chú béo ú", anh lột xác thành một "sinh viên đại học" tươi tắn, năng động.

Câu chuyện của Yang gần đây được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho nhiều người nhìn nhận lại sức mạnh của sức khỏe và kỷ luật bản thân. Sự kiên trì của anh còn tác động đến mẹ. Bà cũng bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, hình thành thói quen tập luyện và hiện giảm thành công khoảng 18 kg.

"Đây là thử thách ý nghĩa nhất mà hai mẹ con tôi cùng nhau đối mặt. Giờ đây, chúng tôi không chỉ giảm được cân mà còn sống giàu năng lượng hơn", anh Yang nói. "Tôi cảm thấy như mọi thứ đều có thể hoàn thành, miễn là bạn sẵn lòng thực hiện nó".

Yang thay đổi lối sống, tích cực tập luyện để giảm cân và có thân hình săn chắc. Ảnh: Oriental Daily News

Bình Minh (Theo Oriental Daily News)