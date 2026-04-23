Ông Bùi Thành Nhơn: Cổ phiếu Novaland chưa phản ánh đúng giá trị

Theo nhà sáng lập Novaland, giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị và tiềm năng phục hồi của doanh nghiệp khi các vướng mắc pháp lý dần được gỡ.

Phát biểu trong phiên họp thường niên chiều nay, ông Bùi Thành Nhơn - nhà sáng lập Tập đoàn Novaland (NVL) - nói trước cổ đông rằng thị giá hiện tại của cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị nội tại và tiềm năng phục hồi của doanh nghiệp này. Dù còn nhiều khó khăn trong tương lai, ông tin rằng giá trị cổ phiếu NVL sẽ cải thiện khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các vướng mắc pháp lý của dự án được gỡ và tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo trẻ sắp tới.

"Cổ phiếu Novaland còn dao động nhưng sẽ sớm quay lại đúng với giá trị thực của nó", ông Nhơn nói.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, NVL đóng cửa tăng 2,4% lên 19.200 đồng một cổ phiếu. Trong phiên, mã này có lúc áp sát giá trần. So với hồi đầu năm, cổ phiếu Novaland đã tăng gần 44%. Đây cũng là vùng giá cao nhất kể từ giữa tháng 9/2023. Tuy nhiên, xét theo chỉ số P/B (giá thị trường trên giá trị sổ sách), mã này có định giá chỉ khoảng 0,65 lần. Điều này có nghĩa là cổ phiếu Novaland đang được giao dịch thấp hơn mức giá trị sổ sách.

Trong phần đối thoại, một cổ đông hỏi về tiến độ của kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. CEO Dương Văn Bắc cho biết bối cảnh thị trường và diễn biến giá cổ phiếu NVL trong khoảng 2 năm gần đây không thuận lợi khiến việc triển khai kế hoạch này gặp khó. Tuy nhiên, ông kỳ vọng thị trường chung và diễn biến giá cổ phiếu đều đang có tín hiệu tích cực, Novaland sẽ tiếp tục làm việc, đàm phán với các đối tác.

Ở cuộc gặp gỡ báo chí vào tuần trước, đại diện Novaland cũng cho biết một trong những phương án tái cấu trúc được công ty đưa ra thời gian qua là chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá đề xuất lại cao hơn nhiều so với giá thị trường tại thời điểm đàm phán và chính điều này khiến phương án trở nên kém hấp dẫn với các trái chủ.

Nói về kế hoạch thời gian tới, ông Bùi Thành Nhơn cho biết công ty sẽ tập trung hoàn thiện và nỗ lực thực hiện cam kết tại các dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, cùng các dự án tại trung tâm TP HCM như The Grand Manhattan, Victoria Village, The Park Avenue.

Mục tiêu trong năm nay là bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, hơn 4.300 sổ hồng được cấp cho các dự án ở trung tâm TP HCM, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán hơn 2.100 căn. Ngoài ra, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dự kiến đạt hơn 470.000 tỷ đồng. Hiện Novaland còn hơn 2.400 ha quỹ đất mới chưa triển khai. Công ty sẽ khai thác quỹ đất có chọn lọc, tập trung vào các dự án tạo dòng tiền thực.

Nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn phát biểu trong phiên họp thường niên chiều 23/4. Ảnh: NVL

Novaland xác định chiến lược ưu tiên của họ là hoàn tất tái cấu trúc tài chính và quản trị, tạo nền tảng vận hành ổn định và bền vững. Song song đó, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ pháp lý và thi công các dự án. Ngoài ra, NVL tập trung nâng chuẩn quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tích hợp ESG vào phát triển dự án để thu hút nguồn vốn xanh.

Riêng về tái cấu trúc tài chính, doanh nghiệp này theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu, đẩy mạnh thương thảo với người sở hữu trái phiếu. Công ty cũng đang tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

Ông Nhơn cho rằng việc thực hiện các cam kết với khách hàng và cổ đông không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là uy tín và danh dự của doanh nghiệp.

"Niềm tin của thị trường không chỉ được xây dựng bằng lời nói, mà còn phải được khôi phục bằng những hành động cụ thể và kết quả thực tế", nhà sáng lập Novaland nêu quan điểm.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt kỷ lục 22.715 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ, giảm nhẹ 0,5% do tác động của môi trường lãi suất có xu hướng tăng. Novaland không chia cổ tức năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ dùng để tập trung vào các kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh.

Tất Đạt