Ông Boris Johnson 'vội vã trở về Anh'

"Ông Boris Johnson đang ở trên máy bay. Ông ấy là ứng cử viên duy nhất có thể cứu đảng Bảo thủ lúc này. Ông ấy sẽ trở về để làm thủ tướng một lần nữa", đồng minh của cựu thủ tướng Anh Johnson tiết lộ với Express hôm 20/10.

Thông tin ông Johnson vội vã trở về Anh được đưa ra sau khi bà Liz Truss tuyên bố từ chức chỉ sau 44 ngày đảm nhiệm chức vụ. Ông Johnson đã cùng gia đình nghỉ dưỡng ở vùng Caribe.

Guardian cũng dẫn lời đồng minh của Johnson nói rằng ông cảm thấy phải quay trở lại "vì lợi ích quốc gia". Nguồn tin khác cho biết thêm cựu thủ tướng cảm thấy vai trò lãnh đạo của ông bị dừng lại một cách bất công và ông vẫn còn nhiều việc phải làm ở số 10 phố Downing.

Đồng minh thân cận Nadine Dorries đã thể hiện sự ủng hộ ông Johnson quay trở lại nắm quyền. "Đó là người đã được công chúng Anh lựa chọn để đảm đương nhiệm vụ tới tháng 1/2025. Liz Truss không còn nắm quyền thì những ứng viên đã thất bại trước đó cũng không thể trở thành lãnh đạo", Dorries đăng trên Twitter.

Quan chức phụ trách thương mại James Duddridge cũng tuyên bố đã đến lúc để ông Johnson trở lại.

Tuy nhiên, triển vọng ông Johnson tái tranh cử đang gặp trở ngại khi đảng Bảo thủ thông báo ứng viên cần được ít nhất 100 nghị sĩ hậu thuẫn để vào vòng bỏ phiếu. Một số nghị sĩ đảng Bảo thủ còn cho rằng ông Johnson có thể "lãng phí sức lực" khi tái tranh cử.

"Sự thật tàn khốc với Boris Johnson là sự ủng hộ dành cho ông ấy không thay đổi từ khi ông ấy từ chức. Có khoảng 40 nghị sĩ vẫn ủng hộ ông ấy và có thể thêm khoảng 20 phiếu nữa", một cựu quan chức nhận định.

Ông Johnson hồi tháng 7 thông báo từ chức khi đối mặt sức ép từ các thành viên nội các và nghị sĩ trong đảng Bảo thủ vì loạt bê bối liên tiếp. Bà Truss tới đầu tháng 9 được công bố là người kế nhiệm ông Johnson trong vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh, trở thành nữ thủ tướng thứ ba trong lịch sử nước này.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ của bà Truss kết thúc chóng vánh hôm 20/10 khi bà đối mặt chỉ trích vì không thể thực hiện những lời hứa khi tranh cử. Chỉ trong 6 tuần bà Truss lãnh đạo nước Anh, các chính sách kinh tế theo chủ nghĩa tự do mà bà theo đuổi gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính, buộc Ngân hàng Trung ương Anh phải can thiệp khẩn cấp. Theo các cuộc thăm dò, mức độ tín nhiệm bà Truss đã rơi xuống mức thấp nhất so với bất kỳ thủ tướng Anh nào kể từ đầu những năm 1990.

Thời gian tại nhiệm của các thủ tướng Anh từ năm 1951 đến 2022. Đồ họa: Al Jazeera.

Ngọc Ánh (Theo Express/Guardian)