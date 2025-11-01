Ông bố 117 kg: 'Tôi giảm 40 kg vì không muốn các con mất cha'

Hà NộiTừng nặng tới 117 kg, Lý Hoàng Việt quen với việc là người duy nhất trong công ty không mặc vừa đồng phục.

Người đàn ông sống ở Hoàng Mai từng là đứa trẻ mũm mĩm từ năm 7 tuổi. Trong nhiều năm, cân nặng của anh luôn dao động quanh mốc 105-110 kg. Từ nhỏ, Việt luôn tự ti, ngại giao tiếp, nhận những lời trêu chọc về ngoại hình, từng thử nhiều cách giảm cân song không hiệu quả.

Cuối năm ngoái, khi nhận kết quả xét nghiệm tổng quát với những chỉ số sức khỏe đáng báo động, ông bố ba con mới tỉnh ngộ. "33 tuổi nhưng đã bị gan, máu nhiễm mỡ như người già, tôi chợt nghĩ nếu biến cố đến thì vợ và các con sẽ thế nào?", Việt kể. Động lực đó đã khởi động hành trình 10 tháng phi thường, giúp anh trút bỏ 40 kg để tìm lại chính mình.

Ngoại hình của Việt trước và sau giảm 40 kg. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hành trình lột xác của Việt bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ, chia thành các cột mốc 5 kg, 10 kg, thay vì con số 40 kg. Anh chọn nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting), một phương pháp được chứng minh là có hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe trao đổi chất. Một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine chỉ ra chế độ ăn này không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa và tăng cường sức đề kháng của tế bào.

Việt linh hoạt áp dụng hai công thức phổ biến là 16/8 (nhịn 16 tiếng, ăn trong 8 tiếng) và 20/4. Trong khung giờ ăn, thực đơn của anh được thiết kế khoa học như ưu tiên rau xanh để lấp đầy dạ dày, tiếp đến là protein từ thịt, cuối cùng là tinh bột từ khoai lang, gạo lứt. Anh không loại bỏ hoàn toàn cơm trắng mà duy trì ở mức 1-2 bát mỗi ngày, thực phẩm chế biến chủ yếu bằng cách luộc, hấp để hạn chế dầu mỡ. Khi cơn đói ập đến ngoài giờ ăn, một cốc nước ấm là "vũ khí" giúp anh vượt qua.

Song song với chế độ dinh dưỡng, Việt luyện tập 5-6 buổi mỗi tuần, kết hợp giữa gym và chạy bộ. Anh bắt đầu một cách thận trọng, chạy 30 km trong tháng đầu tiên rồi tăng dần cự ly lên 50, 70, và đỉnh điểm là 120 km trong những tháng tiếp theo. Các bài tập gym toàn thân giúp anh xây dựng cơ bắp, từ đó tăng cường tỷ lệ trao đổi chất cơ bản - một yếu tố then chốt trong việc duy trì cân nặng lâu dài. Theo các nghiên cứu, chạy bộ đều đặn không chỉ đốt cháy calo hiệu quả mà còn có thể làm giảm lượng mỡ dự trữ của cơ thể, mang lại vóc dáng săn chắc hơn.

Bữa ăn đầy đủ chất, ưu tiên tinh bột tốt cho sức khỏe. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quá trình thay đổi một thói quen đã ăn sâu hàng chục năm không hề dễ dàng. Việt thừa nhận đã trải qua những cơn stress và vô số lần muốn bỏ cuộc trước những cơn thèm ăn giày vò. "Nhưng khi thay đổi nhận thức về cách ăn uống và lắng nghe cơ thể, tôi biết mình hoàn toàn có thể vượt qua", anh nói. Sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là người vợ luôn đồng hành, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho anh trong những giai đoạn khó khăn nhất.

10 tháng sau, kim cân chỉ còn 77 kg. Lý Hoàng Việt của hiện tại là một người đàn ông tự tin, năng lượng dồi dào và các chỉ số sức khỏe đã trở về ngưỡng an toàn. Anh không chỉ là niềm tự hào của bố mẹ hay tấm gương cho các con, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Câu chuyện của anh, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đã tiếp thêm động lực cho nhiều người đang loay hoay trên con đường tìm kiếm một phiên bản khỏe mạnh hơn của chính mình.

Giờ đây, Việt vẫn đều đặn tham gia các giải chạy lớn, không phải để chinh phục thành tích, mà để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Anh chia sẻ: "Giảm cân không phải là một cuộc chiến ngắn hạn. Đó là câu chuyện về việc xây dựng một lối sống và thói quen bền vững. Hãy lắng nghe cơ thể mình và sẵn sàng thay đổi".

Việt sau khi giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khả Duyên