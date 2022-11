Ông Biden nói sự sống của hành tinh bị đe dọa

Tổng thống Biden cảnh báo khủng hoảng khí hậu đang đe dọa "sự sống còn của hành tinh", hối thúc các nước làm nhiều hơn để giảm phát thải carbon.

"Khủng hoảng khí hậu là vấn đề an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh quốc gia và sự sống còn của hành tinh", Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/11 phát biểu tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của LHQ 2022 (COP27) ở thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập.

Tổng thống Biden cũng khẳng định Mỹ đang đi đúng hướng để tới năm 2030 đạt mục tiêu giảm 50-52% lượng khí thải. "Mỹ sẽ đạt được các mục tiêu giảm phát thải của chúng tôi", ông Biden nói.

Ông Biden cũng hối thúc các quốc gia khác hành động nhiều hơn để giảm lượng phát thải carbon nhằm kiểm soát tình trạng ấm lên toàn cầu. "Mọi quốc gia cần tiến lên. Tại cuộc họp này, chúng ta phải đổi mới và nâng cao tham vọng khí hậu của mình", Tổng thống Biden cho biết.

"Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của lãnh đạo toàn cầu. Các quốc gia có khả năng nên hỗ trợ những nước đang phát triển để họ có thể đưa ra quyết định về khí hậu, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình chuyển đổi năng lượng của họ, xây dựng con đường đi đến thịnh vượng phù hợp với khí hậu của chúng ta", ông Biden nói.

Tổng thống Biden cho rằng chiến sự Nga - Ukraine tạo động lực mới cho nỗ lực thay thế dầu và khí đốt bằng cách nguồn năng lượng tái tạo. "Chiến sự chỉ tăng tính cấp thiết của nhu cầu đưa thế giới thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch", ông Biden nhận định.

Ông Biden dành vài giờ tham dự COP27 trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tới Đông Nam Á dự các hội nghị của ASEAN và G20. Khi được hỏi rằng điều gì sẽ thuyết phục các đảng viên Cộng hòa đồng ý tài trợ cho những sáng kiến khí hậu tốn kém, ông Biden đáp rằng thực tế sẽ làm điều này.

COP27 diễn ra ngày 6-18/11, các bộ trưởng sẽ tham gia thảo luận vào tuần thứ hai của hội nghị. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 7/11 cảnh báo các quốc gia có hai lựa chọn là đoàn kết đối phó biến đổi khí hậu hoặc "tự sát tập thể".

Nguyễn Tiến (Theo AFP)