Ớn lạnh, đau họng là dấu hiệu mắc Covid-19

MỹTrung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thêm cảm giác ớn lạnh, đau cơ, nhức đầu và đau họng vào danh sách triệu chứng nhiễm nCoV.

Danh sách được mở rộng dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Chuyên gia Dịch tễ Tiểu bang (CSTE) và quan sát của các bác sĩ sau khi điều trị cho hàng nghìn trường hợp dương tính.

Trước đó, biểu hiện mắc Covid-19 được CDC khuyến nghị chỉ bao gồm sốt, ho và khó thở.

CSTE cho biết bên cạnh các ca xét nghiệm dương tính, những bệnh nhân có ít nhất hai trong số các triệu chứng: sốt, ớn lạnh, run rẩy, đau cơ, nhức, đau họng hoặc mất khứu giác và vị giác, cũng cần được chú ý theo dõi.

Theo các chuyên gia, trong khi bệnh nhân Covid-19 nặng chủ yếu bị suy hô hấp, triệu chứng của bệnh nhân nhẹ hoặc trung bình có thể rất khác nhau. Nhiều người không bị sốt hoặc chỉ sốt nhẹ, kèm theo cảm giác ớn lạnh.

Tình trạng khó thở có thể khởi phát ngay từ giai đoạn đầu của căn bệnh, nghiêm trọng dần sau một tuần hoặc xuất hiện sau 10 ngày, khi người bệnh đã bị ho, đau cơ hoặc nhức đầu.

Một bệnh viện ở Brooklyn, Mỹ đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: NY Times

Triệu chứng mất vị giác và khứu giác được báo cáo ở một số trường hợp, đây là vấn đề có thể gặp phải nếu mắc các bệnh về nhiễm trùng đường hô hấp.

Danh sách điều chỉnh của CDC có vài điểm khác biệt so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo WHO, biểu hiện phổ biến nhất của Covid-19 là sốt, ho khan và mệt mỏi. Một số bệnh nhân bị đau nhức, nghẹt mũi, đau họng và tiêu chảy. Các triệu chứng này có chiều hướng tăng dần theo thời gian.

Cả hai cơ quan cho biết người bệnh cần liên lạc với các cơ sở y tế ngay lập tức nếu phát hiện bị khó thở, đau họng hoặc tức ngực kéo dài. Riêng CDC bổ sung thêm biểu hiện lú lẫn, suy giảm ham muốn hoặc da chuyển màu xanh tái.

Tính đến ngày 28/4, toàn thế giới ghi nhận hơn ba triệu người mắc Covid-19 và khoảng 211.000 ca tử vong. Số người được điều trị thành công là 922.387. Trong khi một số quốc gia xem xét việc nới lỏng lệnh giãn cách xã hội để phục hồi nền kinh tế, nhiều chuyên gia lo ngại về "làn sóng thứ hai" của virus, đặc biệt là khi có nhiều bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus nhưng không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào.

Thục Linh (Theo NY Times)