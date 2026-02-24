Ôn Bích Hà theo mốt bra-top

Theo HK01, dịp Tết âm lịch năm nay, diễn viên và chồng - doanh nhân Hà Tổ Quang - nghỉ dưỡng ở đảo Bali, Indonesia. Cô mời gia đình một số nhân viên du lịch chung, mọi chi phí do Ôn Bích Hà chi trả.
Theo HK01, dịp Tết âm lịch năm nay, diễn viên và chồng - doanh nhân Hà Tổ Quang - nghỉ dưỡng ở đảo Bali, Indonesia. Cô mời gia đình một số nhân viên du lịch chung, mọi chi phí do Ôn Bích Hà chi trả.
Minh tinh 60 tuổi diện áo tắm vải dệt kim, đính hoa. Phần áo được cô biến tấu, mặc như bra-top, kết hợp với chân váy dài.
Minh tinh 60 tuổi diện áo tắm vải dệt kim, đính hoa. Phần áo được cô biến tấu, mặc như bra-top, kết hợp với chân váy dài.
Ôn Bích Hà cho biết thích đến nơi nắng ấm mỗi kỳ nghỉ vì sợ lạnh.
Ôn Bích Hà cho biết thích đến nơi nắng ấm mỗi kỳ nghỉ vì sợ lạnh.
Người đẹp khoe vóc dáng với mẫu bikini buộc dây màu nổi bật.
Người đẹp khoe vóc dáng với mẫu bikini buộc dây màu nổi bật.
Diễn viên duy trì vòng eo gần 60 cm. Nếu không quá bận, hàng ngày Ôn Bích Hà tập yoga hai tiếng để rèn vóc dáng. Cô tiết lộ thuộc dạng dễ mập, vì thế chăm chạy máy, leo núi để tránh tăng cân.
Diễn viên duy trì vòng eo gần 60 cm. Nếu không quá bận, hàng ngày Ôn Bích Hà tập yoga hai tiếng để rèn vóc dáng. Cô tiết lộ thuộc dạng dễ mập, vì thế chăm chạy máy, leo núi để tránh tăng cân.
Diễn viên và chồng - Hà Tổ Quang, họ tổ chức tiệc trên bãi biển hôm Valentine (14/2).
Diễn viên và chồng - Hà Tổ Quang, họ tổ chức tiệc trên bãi biển hôm Valentine (14/2).
Vợ chồng gắn bó 26 năm, có con trai nuôi năm nay 16 tuổi.
Vợ chồng gắn bó 26 năm, có con trai nuôi năm nay 16 tuổi.
Ôn Bích Hà trong Đát Kỷ - Trụ Vương. Video: TVB
Ôn Bích Hà gia nhập làng giải trí thập niên 1980, được mệnh danh biểu tượng gợi cảm Hong Kong. Cô nổi tiếng qua vai Đát Kỷ trong Đát Kỷ - Trụ Vương, Bông hồng lửa, Mối hận Kim Bình, Biến động kinh hồn. Những năm gần đây, người đẹp đóng Đọa lạc hoa, Tuổi 18 của chúng ta.
Ngoài đóng phim, Ôn Bích Hà kinh doanh thương hiệu quần áo cô thành lập, tự làm mẫu cho các thiết kế. Cô còn là blogger về làm đẹp, thường quay video về phối đồ, trang điểm, các sản phẩm thời trang.
Ôn Bích Hà gia nhập làng giải trí thập niên 1980, được mệnh danh biểu tượng gợi cảm Hong Kong. Cô nổi tiếng qua vai Đát Kỷ trong Đát Kỷ - Trụ Vương, Bông hồng lửa, Mối hận Kim Bình, Biến động kinh hồn. Những năm gần đây, người đẹp đóng Đọa lạc hoa, Tuổi 18 của chúng ta.
Ngoài đóng phim, Ôn Bích Hà kinh doanh thương hiệu quần áo cô thành lập, tự làm mẫu cho các thiết kế. Cô còn là blogger về làm đẹp, thường quay video về phối đồ, trang điểm, các sản phẩm thời trang.
Như Anh
Ảnh: Weibo