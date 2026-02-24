Ôn Bích Hà theo mốt bra-top

Ôn Bích Hà gia nhập làng giải trí thập niên 1980, được mệnh danh biểu tượng gợi cảm Hong Kong. Cô nổi tiếng qua vai Đát Kỷ trong Đát Kỷ - Trụ Vương, Bông hồng lửa, Mối hận Kim Bình, Biến động kinh hồn. Những năm gần đây, người đẹp đóng Đọa lạc hoa, Tuổi 18 của chúng ta.

Ngoài đóng phim, Ôn Bích Hà kinh doanh thương hiệu quần áo cô thành lập, tự làm mẫu cho các thiết kế. Cô còn là blogger về làm đẹp, thường quay video về phối đồ, trang điểm, các sản phẩm thời trang.