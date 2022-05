Dàn sao 'Đát Kỷ Trụ Vương' sau 21 năm

Sao võ thuật Nguyên Hoa đóng Lý Tịnh - tướng quân tài giỏi, chính trực. Nghệ sĩ năm nay 72 tuổi, thi thoảng đóng vai phụ trong các tác phẩm điện ảnh. Năm ngoái, ông góp mặt trong phim Hollywood "Shang-Chi and the legend of the Ten Rings". Trên Mingpao, Nguyên Hoa nói những năm gần đây ông chú trọng dưỡng sinh, hàng ngày đi bộ, leo núi rèn thể lực. Niềm vui của ông là chơi đùa, ngắm ảnh của cháu.