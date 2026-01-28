Ôn Bích Hà phối trang phục 'như thiếu nữ'

Ôn Bích Hà coi trọng việc giữ dáng, chăm sóc ngoại hình. Trên trang cá nhân, diễn viên tiết lộ không sinh con vì lo ngại mất dáng. Ôn Bích Hà cho rằng phụ nữ không nhất thiết ép bản thân thay đổi để "sống giống người khác". Không sinh em bé nhưng diễn viên yêu trẻ nhỏ, sau khi kết hôn năm 2000, cô và chồng nhận một cậu bé mồ côi làm con nuôi, đặt tên con là Hà Quốc Luân, chàng trai hiện học ở Mỹ.