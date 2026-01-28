Ôn Bích Hà phối trang phục 'như thiếu nữ'

Diễn viên phối váy ngắn và sandals cột dây chơi công viên, đầu tháng 1.
Dịp năm mới, cô chọn váy đỏ đính nơ dạo phố với người thân.
Trong một video trên trang cá nhân, Ôn Bích Hà nói đời thường, cô chủ yếu mặc váy ngắn, quần short jeans, bra top, áo hai dây.
Diễn viên tự nhận giữ nét trẻ thơ trong tâm hồn, điều này ảnh hưởng tới cách chọn trang phục. Khi đi biển, dạo phố, Ôn Bích Hà luôn phối đồ như thiếu nữ.
Ôn Bích Hà trong Đát Kỷ - Trụ Vương. Video: TVB
Người đẹp nói: "Tôi nghĩ tôi luôn là người có tâm hồn trẻ thơ, với tôi, điều này quan trọng vì như thế, tôi mới không ngừng học những điều mới, làm đầy cho đời sống của mình".
Không ít người nói với Ôn Bích Hà phụ nữ lớn tuổi nên mặc kín đáo, màu sắc nhã nhặn song diễn viên cho rằng tuổi tác không quan trọng và cũng không phải rào cản khiến cô phải cân nhắc việc chọn quần áo.
Ôn Bích Hà bận tâm việc mặc thế nào để thể hiện phong cách, cá tính của bản thân, chưa bao giờ nghĩ đến "mặc thế nào cho hợp tuổi".
Vì vậy, người đẹp không bị ảnh hưởng tâm lý trước một số bình luận cô mặc "như tuổi teen", "cưa sừng làm nghé".
Nhiều năm qua, cô duy trì vòng eo khoảng 58 cm (lúc cao nhất là 61 cm) nhờ tập yoga. Nếu không quá bận, hàng ngày Ôn Bích Hà rèn luyện hai tiếng. Cô tiết lộ thuộc dạng dễ mập, vì thế duy trì chạy máy, leo núi để tránh tăng cân.
Ôn Bích Hà coi trọng việc giữ dáng, chăm sóc ngoại hình. Trên trang cá nhân, diễn viên tiết lộ không sinh con vì lo ngại mất dáng. Ôn Bích Hà cho rằng phụ nữ không nhất thiết ép bản thân thay đổi để "sống giống người khác". Không sinh em bé nhưng diễn viên yêu trẻ nhỏ, sau khi kết hôn năm 2000, cô và chồng nhận một cậu bé mồ côi làm con nuôi, đặt tên con là Hà Quốc Luân, chàng trai hiện học ở Mỹ.
Khi dự sự kiện, minh tinh thường chọn đầm công chúa.
Ôn Bích Hà hiện hoạt động sôi nổi các lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, thời trang, cô kinh doanh thương hiệu quần áo riêng, tham gia thiết kế trang phục, làm mẫu cho thương hiệu.
Gia nhập làng giải trí thập niên 1980, Ôn Bích Hà được mệnh danh biểu tượng gợi cảm Hong Kong. Cô nổi tiếng qua Đát Kỷ - Trụ Vương, Bông hồng lửa, Mối hận Kim Bình, Biến động kinh hồn. Những năm gần đây, cô đóng Đọa lạc hoa, Tuổi 18 của chúng ta.
Ôn Bích Hà hiện hoạt động sôi nổi các lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, thời trang, cô kinh doanh thương hiệu quần áo riêng, tham gia thiết kế trang phục, làm mẫu cho thương hiệu.
Như Anh
Ảnh: Red Note