Omoda C5 hybrid ra mắt Việt Nam, giá từ 669 triệu đồng

Mẫu CUV cỡ B kết hợp máy xăng 1.5 và môtơ điện cho tổng công suất 221 mã lực, giá bản cao nhất 749 triệu đồng.

Hôm 30/3, Omoda Việt Nam ra mắt phiên bản hybrid của C5. Xe có tên gọi đầy đủ là Omoda C5 SHS-H và đi kèm hai tùy chọn là Premium giá 669 triệu đồng và Flagship giá 749 triệu đồng. Với những khách mua xe trong tháng 4 (giới hạn 99 người), giá ưu đãi còn 599 triệu đồng và 669 triệu đồng cho lần lượt hai bản.

Thiết kế của C5 hybrid giữ nguyên kiểu dáng tổng thể như bản chạy xăng đã bán tại Việt Nam từ 2025. Điểm khác biệt lớn nhất là mặt ca-lăng với phần lưới tản nhiệt thiết kế lại, bổ sung thanh giá nóc, đuôi xe kiểu coupe tinh chỉnh đôi chút.

Hãng xe Trung Quốc trang bị la-zăng 17 inch cho bản thấp và 18 inch cho bản cao C5 SHS-H. Tất cả đèn chiếu sáng đều là loại LED.

Chỉ là một trong số các phiên bản của dòng C5 nói chung, nhưng bản hybrid sở hữu một số đặc điểm khác biệt với bản chạy xăng. Ví dụ trục cơ sở ngắn hơn (20 mm) nhưng kích thước tổng thể dài hơn (47 mm) bản chạy xăng. C5 hybrid có trục cơ sở 2.610 mm, định vị phân khúc B nhưng hãng muốn cạnh tranh ở nhóm B+, nơi có Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30. Chiều dài 4.447 mm của C5 hybrid ngang ngửa mẫu xe Toyota.

Treo sau của Omoda C5 bản hybrid là loại liên kết đa điểm, không phải dầm xoắn như bản động cơ đốt trong. Trang bị này của C5 hybrid tương tự VinFast VF 6 hay Lynk & Co 06. Hầu hết các đối thủ còn lại của phân khúc đều trang bị treo sau dạng dầm xoắn. Về lý thuyết, treo sau đa điểm cho khả năng vận hành êm ái hơn.

Ở nội thất, bản hybrid của C5 cũng giữ nguyên cách sắp xếp như bản chạy xăng. Tuy nhiên, cần số điện tử ở yên ngựa được đưa lên sau vô-lăng. Khu vực bệ tỳ tay thông thoáng hơn.

Xe đi kèm các trang bị tiêu chuẩn như điều hòa tự động, màn hình kép nối liền, một cho đồng hồ tốc độ, một cho hệ thống giải trí và đều chung kích thước 12,3 inch. Ghế bọc da phong cách thể thao như bản dùng động cơ đốt trong. Chức năng đề nổ từ xa, bật điều hòa có trên cả hai phiên bản. Ở bản cao cấp nhất Flagship, Omoda lắp kính hai lớp cách âm cho C5, trang bị hiếm thấy trong phân khúc CUV cỡ B.

Hệ truyền động hybrid của Omoda C5 kết hợp máy xăng tăng áp 1,5 lít và môtơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực, mô-men xoắn 295 Nm. Những thông số này cao hàng đầu phân khúc CUV cỡ B. Xe đi kèm hộp số DHT vô cấp chuyên dùng cho xe hybrid.

Hệ thống an toàn trên bản Flagship có đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động. Bản Premium trang bị cơ bản hơn với ga tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp. Riêng tính năng camera 540 độ đều có ở hai bản.

So với các bản hybrid của Toyota Yaris Cross (728 triệu đồng), Honda HR-V (869 triệu đồng), giá bán 669-749 triệu đồng của Omoda C5 nằm ở khoảng giữa. Trong khi lượng tiện nghi và hiệu suất động cơ vượt trội hai đối thủ Nhật. Thách thức của mẫu xe Trung Quốc vẫn là yếu tố thương hiệu khi vào Việt Nam chưa lâu (từ cuối 2024), nhận diện còn mờ nhạt hơn các đối thủ.

Thành Nhạn