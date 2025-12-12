Omoda C5 giảm giá hơn 60 triệu đấu Xforce, Yaris Cross

Tháng 12, mẫu CUV cỡ B thương hiệu Trung Quốc giảm giá bằng hình thức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá trị tương đương khoảng 54-67 triệu đồng.

Nhờ khuyến mãi trên, Omoda C5 hiện giao dịch tại đại lý với giá khởi điểm 485 triệu đồng. Trong khi với bản cao cấp nhất, giá xe khoảng 602 triệu đồng.

Giống C5, khuyến mãi toàn bộ lệ phí trước bạ cũng đang được Mitsubishi Xforce thực hiện trên toàn bộ các phiên bản. Giá Xforce giảm khoảng 60-70 triệu đồng tại đại lý. Trong khi Toyota Yaris Cross ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, mức giảm khoảng 42-48,5 triệu đồng. Đây là hai mẫu xe chạy xăng, hybrid bán chạy nhất phân khúc tính đến tháng 11.

Omoda C5 bản nhập khẩu tại Việt Nam. Ảnh: O&J

Ngoài Omoda C5, mẫu Jaecoo J7 định vị phân khúc CUV cỡ C cũng được nhà phân phối hai thương hiệu Omoda, Jaecoo (thuộc Chery) giảm giá bằng ưu đãi 90% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 70-90 triệu đồng. Với giá bán 739-879 triệu đồng, Jaecoo J7 tại đại lý giao dịch ở mức 669-789 triệu đồng.

Những khuyến mãi trên chưa bao gồm chính sách riêng của đại lý. Để tăng tính thanh khoản, các đơn vị phân phối có thể gia tăng mức giảm bằng tiền mặt hoặc phụ kiện.

Omoda, Jaecoo được phân phối bởi tập đoàn Geleximco. Đây là thương hiệu Trung Quốc đầu tiên xây nhà máy ở Việt Nam, đặt tại Hưng Yên, bắt đầu cuối 2025 và dự kiến hoàn thành vào 2026.

Hai mẫu xe lắp ráp dự kiến ra mắt thị trường từ tháng 6/2026 là Jaecoo J5 và Omoda 4. Cả hai đều thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ B+.

Trong kế hoạch dòng xe mới từ 2026, mẫu J5 sẽ có ba hệ truyền động, gồm thuần điện EV, plug-in hybrid (PHEV) và động cơ đốt trong (ICE). Trong khi O4 có tới bốn hệ truyền động, gồm O4 EV, O4 HEV, O4 PHEV và O4 ICE.

Phạm Trung