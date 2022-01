Oh Young Soo - lão tướng làng nghệ thuật Hàn

Oh Young Soo - sao "Squid Game" 77 tuổi thắng Quả Cầu Vàng 2022 - từng làm nghề dán áp phích, dọn dẹp sân khấu.

Oh Young Soo (còn viết là O Yeong Su) trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên thắng giải "Nam phụ xuất sắc trong series, limited series và phim truyền hình" tại Quả Cầu Vàng hôm 10/1. Diễn viên không tới Mỹ để nhận giải. Từ quê nhà, ông nói qua Netflix: "Sau khi nhận tin, lần đầu tiên trong đời tôi thấy: Mình cũng ổn đấy chứ. Cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới. Hy vọng mọi người có cuộc sống tốt đẹp".

Truyền thông, đồng nghiệp và khán giả dành lời tán dương cho nghệ sĩ. Tổng thống Moon Jae In đăng trên trang cá nhân: "Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng và biết ơn với nam diễn viên Oh Young Soo. Hành trình diễn xuất trong hơn nửa thế kỷ cuối cùng đã vượt qua các quốc gia và nền văn hóa, tạo nên những cảm xúc tuyệt vời và ấn tượng khó phai trên sân khấu quốc tế. Thành tích của ngày hôm nay có ý nghĩa về nhiều mặt, thể hiện sức mạnh nền văn hóa của chúng ta".

Son Jin Chaek - Giám đốc điều hành Nhà hát Michu, có quan hệ thân thiết với Young Soo nhiều năm - nói với Yonhap News: "Young Soo đã đóng kịch cả đời và luôn giữ vững niềm tin vào diễn xuất, không thay đổi bất cứ điều gì. Chiến thắng là minh chứng cho tinh thần sân khấu không thay đổi mà Young Soo đã luôn thể hiện". Lee Jung Jae viết trên trang cá nhân: "Thưa thầy Il Nam, tất cả cảnh chúng ta thực hiện cùng nhau đều là vinh dự của em".

Oh Young Soo trong "Squid Game" Oh Young Soo trong trích đoạn tập 6 "Squid Game". Video: Netflix

Oh Young Soo từ nghệ sĩ sân khấu ít khán giả đại chúng biết đến - ngay cả ở Hàn - thành ngôi sao thế giới tuổi 77, sau Squid Game. Trong phim, ông hóa thân Oh Il Nam, người chơi lớn tuổi số 001. Ông già trông có vẻ yếu đuối, vô hại nhưng thực chất là người điều khiển trò chơi nham hiểm. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều khán giả dùng từ "diễn xuất thần thánh" để ca ngợi Young Soo. Trong tập sáu, nhân vật gây ấn tượng với cảnh trao viên bi cho Ji Hoon và nói "Chúng ta là Gganbu" (Gganbu là từ lóng chỉ bạn thân, người đồng hành). Cảnh phim gây sốt, trở thành trào lưu được nhiều YouTuber, Tiktoker hưởng ứng. "Đây là tập phim truyền hình hay nhất tôi xem năm nay", khán giả nói trên New York Times.

Hiệu ứng của phim giúp Oh Young Soo trở thành cái tên được săn đón, nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình truyền hình, đóng quảng cáo. Khi được hỏi về cảm xúc khi trở thành ngôi sao ở tuổi xế chiều, ông nói: "Đó không phải là may mắn ngẫu nhiên mà là phần thưởng cho việc tôi bước đi từng bước vững chắc trên con đường của mình".

Thành công của "Squid Game" khiến cuộc sống của nghệ sĩ có nhiều thay đổi. Ảnh: Chosun

Oh Young Soo tên thật là O Se Kang, sinh năm 1944 tại Gyeonggi, lớn lên ở Paju. Nghệ sĩ trải qua tuổi thơ khó khăn khi cha mất sớm, phải bỏ học để kiếm sống. Sau khi xuất ngũ, không tìm được việc làm, một người bạn đã giới thiệu ông tới đoàn kịch. Khi bước lên sân khấu, ông như nhìn thấy một thế giới mới. Young Soo hạnh phúc khi thấy phản ứng khán giả - những người chìm đắm trong ngôn ngữ, biểu cảm của ông.

Ban đầu, nghệ sĩ chỉ được giao những vai nhỏ. Ông còn phải làm thêm nhiều việc như dán áp phích, thu dọn sau khi vở kịch kết thúc. Đồng lương ít ỏi không đủ trang trải chi phí ăn uống, nhà ở... khiến ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. "Ngày còn trẻ của tôi có nét giống Ki Hoon (Lee Jung Jae) - nhân vật chính trong Squid Game", ông nói.

Cơ hội đến với ông khi nhiều nghệ sĩ rời sân khấu vì nghèo đói. Năm 1971, ông được giao đóng vai chính Stanley trong vở kịch A Streetcar Named Desire của Marlon Brando. Năm 1975, ông gây tiếng vang với vở Faust của Goethe. Sau đó, ông gia nhập Nhà hát Quốc gia và trở thành tên tuổi lớn của ngành sân khấu Hàn Quốc. Trong hơn nửa thế kỷ, ông góp mặt trong hơn 200 tác phẩm, được vinh danh tại Giải thưởng Nhà hát Dong-A, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang hay Hiệp hội Sân khấu Hàn Quốc... Đạo diễn Son Jin Chaek nhận xét: "Oh Young Soo là một diễn viên có sự hồn nhiên nhất quán trong thời gian dài, đã thăng hoa với diễn xuất thuyết phục".

Ông cũng tham gia một số tác phẩm truyền hình, điện ảnh như Chú tiểu đi tìm mẹ, Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân, Mai hoa kiếm, Nữ hoàng Seondeok, Thiên mệnh hoàng đế..., đa phần là vai phụ, đóng nhà sư. Theo DongA, hóa thân tự nhiên cùng vóc dáng cao gầy, đầu trọc khiến nhiều người tưởng ông là nhà sư thay vì diễn viên. "Vì tôi đã tìm hiểu rất nhiều về hệ tư tưởng Phật giáo nên có thể ngoại hình của tôi ngày càng giống một nhà sư", ông nói.

Oh Young Soo (giữa) trong phim "Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân". Ảnh: Nate

Năm 2018, nghệ sĩ bị viêm phổi cấp, phải nằm viện 20 ngày. Trên Joongang, ông nói đó là bước ngoặt lớn. Khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, ông đã nghĩ cuộc đời mình phải dừng tại đây. Khi sức khỏe hồi phục, ông nhận ra không còn ham muốn vật chất, sự nổi tiếng. Ông ngừng lái xe, thay đổi nhiều thói quen. "Khi đó tôi tự hỏi tiền có ý nghĩa gì. Bởi vì tôi đã sống lại một lần nữa nên bắt đầu suy nghĩ sống sao cho xứng đáng", ông nói. Nghệ sĩ dự định trở về quê nhà Haeju - nơi ông nội từng sống - ở sau khi giải nghệ.

Trong chương trình How Do You Play? của đài MBC hồi tháng 10/2021, khi được hỏi "muốn trở thành diễn viên như thế nào trong mắt công chúng?", ông cười nói: "Tôi thích từ đẹp - một từ đó là đủ. Một thế giới đẹp, một xã hội đẹp và một con người đẹp. Một ngày nào đó, tôi sẽ rời xa sân khấu. Tôi hy vọng những ấn tượng mình để lại trong lòng công chúng chính là đẹp".

Hiểu Nhân