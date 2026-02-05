Odegaard thừa nhận Arsenal chịu tác động từ sự lo lắng của CĐV

AnhĐội trưởng Martin Odegaard cho biết các cầu thủ Arsenal đôi khi cảm nhận rõ sự lo lắng lan tỏa từ khán đài sân Emirates, nhưng khẳng định toàn đội đã đủ bản lĩnh để đối mặt áp lực trong cuộc đua danh hiệu.

Trả lời Men in Blazers Media Network, Odegaard thừa nhận bầu không khí tại sân Emirates, nơi có sức chứa 60.704 chỗ ngồi, đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến các cầu thủ. "Đôi khi bạn có thể cảm nhận được điều đó vì có rất nhiều người. Bạn thực sự cảm thấy bầu không khí ấy", tiền vệ người Na Uy nói.

Dù vậy, đội trưởng Arsenal nhấn mạnh rằng phần lớn thời gian, sự cổ vũ của khán giả mang lại nguồn năng lượng tích cực. "Mỗi khi bạn đến Emirates, bầu không khí luôn tuyệt vời. Bạn nhận được năng lượng từ các cổ động viên", anh bày tỏ. "Dĩ nhiên, đến một thời điểm nào đó, họ sẽ lo lắng nếu chúng tôi đang bảo vệ lợi thế dẫn bàn, nhưng đó là một phần của bóng đá".

Odegaard nhấn mạnh sự lo lắng là điều không thể tránh khỏi ở đẳng cấp cao nhất. "Căng thẳng là một phần của bóng đá và bạn phải học cách đối mặt với điều đó. Điều đó hoàn toàn bình thường. Phần lớn thời gian, năng lượng từ khán đài là không thể tin nổi và họ truyền điều đó cho chúng tôi", cầu thủ 27 tuổi nói thêm.

Martin Odegaard (áo đỏ) đi bóng trong trận Arsenal thắng Kairat 3-2 ở lượt cuối Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Arsenal FC

Phát biểu của tiền vệ người Na Uy được đưa ra sau khi Roy Keane chỉ trích CĐV Arsenal vì đã truyền năng lượng lo lắng cho các cầu thủ trong trận thua Man Utd 2-3 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Theo cựu đội trưởng Man Utd, bầu không khí căng thẳng tại sân Emirates khiến Arsenal thi đấu thiếu bình tĩnh.

Keane nhận xét: "Người hâm mộ có vẻ lo lắng, như thể họ sợ đón nhận thử thách. Họ tập trung nhiều hơn vào việc không thua trận. Bàn thua dường như khiến Arsenal chùn bước, họ chơi dè dặt và có phần căng thẳng".

Sau trận thua Man Utd, Arsenal nhanh chóng phản ứng bằng chuỗi kết quả tích cực. Đội bóng của HLV Mikel Arteta lần lượt đánh bại Kairat trên sân nhà ở lượt hạ màn vòng bảng Champions League, thắng 4-0 trên sân Leeds để tạo khoảng cách sáu điểm ở Ngoại hạng Anh và vượt qua Chelsea ở bán kết Cup Liên đoàn.

Odegaard cho rằng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều mùa giải đua vô địch giúp Arsenal trưởng thành hơn. "Cá nhân tôi và nhiều cầu thủ khác đã tham gia cuộc đua này trong nhiều năm. Điều đó mang lại kinh nghiệm cho toàn đội. Mỗi mùa giải, chúng tôi đều phát triển hơn với tư cách một tập thể", anh nói.

Tiền vệ người Na Uy nhấn mạnh sự tiến bộ về mặt tâm lý và sự trưởng thành của các cá nhân trong đội hình hiện tại. "Mỗi cầu thủ đều trở nên già dặn và chín chắn hơn. Với đội hình mà chúng tôi đang có mùa này, chúng tôi cảm thấy mình đang ở một vị trí rất tốt", Odegaard chia sẻ.

Arsenal vẫn đang chinh chiến cả 4 đấu trường. "Pháo thủ" đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào vòng 1/8 Champions League với vị trí dẫn đầu, gặp Wigan ở vòng bốn Cup FA ngày 15/2 và Man City ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley ngày 22/3.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và thúc đẩy bản thân mỗi ngày", Odegaard nói về tham vọng giúp Arsenal đoạt danh hiệu lớn đầu tiên kể từ Cup FA 2020. "Chúng tôi tin vào những gì đang làm và tin vào đội hình. Những gì tôi thấy mỗi ngày trên sân tập là điều mang lại cho tôi sự tự tin rằng toàn đội có thể làm được".

Hồng Duy (theo Daily Mail)