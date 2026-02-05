Odegaard: 'Arsenal bị tác động từ sự lo lắng của CĐV'

AnhĐội trưởng Martin Odegaard thừa nhận anh và đồng đội đôi khi cảm nhận rõ sự lo lắng lan tỏa từ khán đài sân Emirates, nhưng đủ bản lĩnh để đối mặt áp lực trong cuộc đua vô địch.

Trên Men in Blazers Media Network, Odegaard cho rằng bầu không khí tại sân Emirates, nơi có sức chứa 60.704 chỗ ngồi, đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến các cầu thủ. Dù vậy, đội trưởng Arsenal nhấn mạnh rằng phần lớn thời gian, sự cổ vũ của khán giả mang lại nguồn năng lượng tích cực. "Mỗi khi bạn đến Emirates, bầu không khí luôn tuyệt vời. Bạn nhận được năng lượng từ các CĐV", anh bày tỏ. "Dĩ nhiên, đến một lúc nào đó, họ sẽ lo lắng nếu chúng tôi đang bảo vệ lợi thế dẫn bàn, nhưng đó là một phần của bóng đá".

Odegaard nhấn mạnh sự lo lắng là điều không thể tránh khỏi ở đẳng cấp cao nhất, và các cầu thủ phải học cách đối mặt. "Đôi khi bạn có thể cảm nhận được điều đó vì có rất nhiều người. Bạn thực sự cảm thấy bầu không khí ấy", tiền vệ người Na Uy nói. "Nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Phần lớn thời gian, năng lượng từ khán đài là không thể tin nổi và họ truyền điều đó cho chúng tôi".

Martin Odegaard (áo đỏ) đi bóng trong trận Arsenal thắng Kairat 3-2 ở lượt cuối Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Arsenal FC

Phát biểu của Odegaard được đưa ra sau khi Roy Keane chỉ trích CĐV Arsenal vì đã truyền năng lượng lo lắng cho cầu thủ trong trận thua Man Utd 2-3 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Theo cựu đội trưởng Man Utd, bầu không khí căng thẳng tại sân Emirates khiến Arsenal thi đấu thiếu bình tĩnh. "Người hâm mộ có vẻ lo lắng, như thể họ sợ đón nhận thử thách. Họ tập trung nhiều hơn vào việc không thua trận. Bàn thua dường như khiến Arsenal chùn bước, họ chơi dè dặt và có phần căng thẳng", Keane nhận xét.

Sau trận thua Man Utd, Arsenal nhanh chóng phản ứng bằng chuỗi kết quả tích cực. Đội bóng của HLV Mikel Arteta lần lượt đánh bại Kairat trên sân nhà ở lượt hạ màn vòng bảng Champions League, thắng 4-0 trên sân Leeds để tạo khoảng cách sáu điểm ở Ngoại hạng Anh và vượt qua Chelsea ở bán kết Cup Liên đoàn.

Odegaard cho rằng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều mùa giải đua vô địch giúp Arsenal trưởng thành hơn. "Cá nhân tôi và nhiều cầu thủ khác đã tham gia cuộc đua này trong nhiều năm. Điều đó mang lại kinh nghiệm cho toàn đội. Mỗi mùa giải, chúng tôi đều phát triển hơn với tư cách một tập thể", anh nói.

Tiền vệ người Na Uy nhấn mạnh sự tiến bộ về mặt tâm lý và sự trưởng thành của các cá nhân trong đội hình hiện tại. Anh cho rằng mỗi cầu thủ đều trở nên già dặn và chín chắn hơn. "Với đội hình mà chúng tôi đang có mùa này, chúng tôi cảm thấy mình đang ở một vị trí rất tốt", Odegaard chia sẻ.

Arsenal vẫn đang chinh chiến cả bốn đấu trường. Họ dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào vòng 1/8 Champions League với vị trí dẫn đầu, gặp Wigan ở vòng bốn Cup FA ngày 15/2 và Man City ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley ngày 22/3. Theo Odegaard, anh và đồng đội sẽ tiếp tục chiến đấu và thúc đẩy bản thân mỗi ngày. "Chúng tôi tin vào những gì đang làm và tin vào đội hình. Những gì tôi thấy mỗi ngày trên sân tập là điều mang lại cho tôi sự tự tin rằng toàn đội có thể làm được", anh nói.

Hồng Duy (theo Daily Mail)