Oanh tạc cơ Mỹ bay thử nghiệm với tên lửa bí ẩn

Oanh tạc cơ B-52 phục vụ thử nghiệm mang theo vật thể giống tên lửa hành trình tàng hình hạt nhân mà Mỹ đang phát triển.

Bức ảnh được công bố hôm 5/11 cho thấy một oanh tạc cơ chiến lược B-52 Mỹ bay qua thung lũng Owens ở bang California, Mỹ, hồi tuần trước.

Dưới thân và cánh phi cơ có những dải màu cam nổi bật, đặc trưng của máy bay phục vụ hoạt động thử nghiệm. Ở giá treo vũ khí cánh phải có hai vật thể hình thuôn dài, trang bị cánh nâng dạng gập ở thân và cánh đuôi đứng hướng xuống mặt đất. Phần đầu và đuôi của vật thể được vát nhọn.

Biên tập viên David Cenciotti của chuyên trang hàng không quân sự Aviationist nhận định vật thể dưới cánh máy bay B-52 rất giống hình đồ họa duy nhất được công khai của AGM-181 LRSO, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân thế hệ tiếp theo của không quân Mỹ.

Oanh tạc cơ B-52 với hai vật thể nghi là mô hình tên lửa AGM-181 trong ảnh công bố ngày 5/11. Ảnh: Instagram/lookunderocks

"Đây có thể là hình ảnh đầu tiên về loại vũ khí đang được phát triển này. Đồ họa của AGM-181 được công bố ngày 9/6, một số chi tiết có thể thay đổi so với thực tế để bảo vệ bí mật", Cenciotti nói.

AGM-181 có thiết kế tàng hình, tầm bắn ước tính hơn 2.500 km và mang được đầu đạn hạt nhân, dự kiến thay thế mẫu AGM-86B với tầm bắn hơn 2.400 km trong biên chế không quân Mỹ. Tên lửa AGM-181 là ưu tiên hàng đầu của không quân Mỹ trong lúc nước này hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, đồng thời được xác định là một trong những vũ khí quan trọng của oanh tạc cơ tàng hình B-21.

Giới chuyên gia cũng cho rằng không phải ngẫu nhiên mà oanh tạc cơ B-52 mang vũ khí bí mật bay giữa ban ngày, cho phép người dân dễ dàng chụp ảnh. "Động thái có thể nhằm đáp lại màn phô diễn năng lực của Nga sau vụ thử tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik", Cenciotti nêu quan điểm.

Đồ họa mô phỏng tên lửa hành trình AGM-181 được công bố ngày 9/6. Đồ họa: USAF

Quân đội Mỹ đã nhiều lần bí mật thử nghiệm AGM-181. Năm 2024, giám đốc phụ trách mua sắm của không quân Mỹ cho biết chương trình phát triển AGM-181 "đang đi đúng hướng để đáp ứng tiến độ, có thể cung cấp vũ khí bất cứ lúc nào và chi phí được kiểm soát tốt".

Mỹ đã chế tạo tổng cộng 1.715 tên lửa AGM-86B và quyết định giảm lượng đạn dự trữ trong kho xuống còn 528 quả vào năm 2007. Số tên lửa này sẽ bị loại biên vào năm 2030, thay thế bằng khoảng 1.020 quả đạn AGM-181.

Tổng chi phí của chương trình AGM-181 tính đến cuối năm 2022 là khoảng 16 tỷ USD, mỗi quả đạn dự kiến có giá khoảng 14 triệu USD. Theo kế hoạch, quyết định chế tạo lượng nhỏ tên lửa AGM-181 sẽ được công bố vào năm tài khóa 2027.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationis, AFP, AP)