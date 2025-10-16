Oanh tạc cơ B-52 Mỹ quần thảo ngoài khơi Venezuela

Ba oanh tạc cơ chiến lược B-52 Mỹ bay nhiều giờ trên vùng trời quốc tế gần Venezuela, dường như nhằm phô diễn sức mạnh.

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar24 hôm 15/10 cho thấy oanh tạc cơ chiến lược B-52 mang hô hiệu BUNNY01, BUNNY02 và BUNNY03 rời căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana, Mỹ và bay về phía nam.

Biên đội B-52 sau đó chuyển sang hướng đông và tiến vào không phận quốc tế trong Vùng thông báo bay (FIR) Maiquetia do Venezuela quản lý. Các máy bay Mỹ quần thảo nhiều vòng, có giai đoạn bay thẳng về phía thủ đô Caracas của Venezuela rồi quay đầu hướng ra xa. Biên đội này rời đi sau khoảng 2 giờ.

Đường bay của oanh tạc cơ B-52 mang hô hiệu BUNNY01 và BUNNY02 ngoài khơi Venezuela ngày 15/10. Đồ họa: FlightRadar24

FIR là vùng trời có kích thước xác định mà Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) giao cho các quốc gia thành viên chịu trách nhiệm để cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Ranh giới FIR được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia liên quan, những tổ chức hàng không quốc tế và do Hội đồng ICAO phê chuẩn. FIR có thể bao gồm cả vùng trời thuộc chủ quyền quốc gia sở tại và không phận quốc tế.

Chưa rõ mục đích hoạt động của biên đội B-52. Giới chức Mỹ và Venezuela chưa bình luận về thông tin.

Theo biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, tầm hoạt động cùng khả năng nhắm mục tiêu của B-52 có thể giúp ích cho hoạt động theo dõi tàu thuyền bị nghi chở ma túy. Phi đội B-52 và B-1 từng được triển khai cho chiến dịch chống ma túy trên vùng biển Caribe trong nhiều thập kỷ qua.

"Công khai điều động oanh tạc cơ B-52 dường như còn gửi thông điệp tới Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Chúng có thể phóng loạt tên lửa hành trình tầm xa, cũng như mang nhiều loại bom đạn để tập kích mục tiêu trên bộ và trên biển", Trevithick cho biết.

Động thái diễn ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump tiếp tục đề cập khả năng mở rộng chiến dịch đối phó ma túy, tấn công những băng đảng trên lãnh thổ Venezuela. "Chúng tôi chắc chắn đang cân nhắc tấn công mục tiêu trong đất liền, vì đã kiểm soát rất tốt trên biển", ông nói với các phóng viên ở Nhà Trắng.

Oanh tạc cơ B-52 bay trên bang Florida, Mỹ tháng 6/2024. Ảnh: USAF

Mỹ gần đây tăng cường đáng kể lực lượng tại phía nam biển Caribe, triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và khoảng 10.000 binh sĩ tới khu vực để chống băng đảng ma túy. Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ tuần trước thành lập lực lượng chuyên trách mới để chỉ huy chiến dịch chống ma túy ở khu vực.

Tổng thống Maduro mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã 5 lần tập kích xuồng nghi chở ma túy ở phía nam biển Caribe, khiến tổng cộng 27 người chết.

Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu bị không kích là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng những cuộc không kích như vậy là bất hợp pháp, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

Một số cựu luật sư của quân đội Mỹ cũng cho rằng lời giải thích của chính quyền về hạ nghi phạm buôn ma túy trên biển, thay vì bắt họ, là không đáp ứng yêu cầu trong luật chiến tranh.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)