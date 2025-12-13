Oanh tạc cơ B-52 Mỹ bung dù hãm giữa không trung

Một chiếc B-52H bị bung dù hãm, sự cố rất hiếm gặp của dòng oanh tạc cơ này, khi bay qua căn cứ Fort Worth, bang Texas.

Nhiếp ảnh gia Eric Kilpatrick ngày 12/12 công bố hình ảnh sự cố, cho thấy oanh tạc cơ B-52H có số đuôi 60-011 đang bay với cụm dù hãm ở trạng thái triển khai và bị kéo sau đuôi máy bay.

Theo Kilpatrick, sự việc kéo dài trong khoảng ba phút, oanh tạc cơ B-52H bay thấp gần đường băng và phi công hỏi đài kiểm soát không lưu xem dù hãm còn gắn ở đuôi máy bay không. Khi được xác nhận thông tin, phi công cắt dù rồi đưa chiếc B-52H về căn cứ Barksdale, không tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Oanh tạc cơ B-52 bung dù hãm giữa không trung Oanh tạc cơ B-52H thả dù hãm tốc sau sự cố hiếm gặp ngày 11/12. Video: X/Eric Kilpatrick

Hình ảnh chiếc B-52H kéo theo dù hãm tốc khi đang bay được đánh giá là cực kỳ hiếm thấy. Sự cố bung dù trên không, ngoài ý muốn cũng cực kỳ hiếm gặp đối với oanh tạc cơ B-52.

Dù hãm tốc thường được thả sau khi máy bay hạ cánh để rút ngắn quãng đường xả đà và hạn chế hao mòn phanh, đặc biệt trên đường băng ướt hoặc đóng băng. Nếu bộ phận này bung ra khi bay, nó sẽ tạo thêm lực cản và ảnh hưởng tới khả năng điều khiển, tốc độ và mức độ tiêu thụ nhiên liệu của máy bay, do đó các phi công đều được huấn luyện để xử lý tình huống.

Oanh tạc cơ B-52H kéo theo dù hãm tốc trên bầu trời căn cứ Fort Worth, Mỹ ngày 11/12. Ảnh: X/Eric Kilpatrick

Oanh tạc cơ B-52 được Mỹ phát triển từ những năm 1940, cất cánh lần đầu tháng 4/1952 và được không quân Mỹ vận hành từ tháng 2/1955. Tổng cộng có 744 chiếc B-52 đã được xuất xưởng. Không quân Mỹ vẫn duy trì phi đội 72-76 chiếc trong biên chế.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AP)