Oanh tạc cơ B-2 Mỹ thử nghiệm đánh chìm tàu chiến

Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 3/9 với sự tham gia của oanh tạc cơ tàng hình B-2 Mỹ, cùng một trinh sát cơ P-8A và 4 tiêm kích F-35 Na Uy, nhưng thông tin chỉ được công bố trong tuần này. "Oanh tạc cơ B-2 đóng vai trò trung tâm, sử dụng bom dẫn đường chính xác Quicksink để tấn công và đánh chìm mục tiêu mô phỏng tàu chiến", không quân Mỹ cho hay.

Không quân Mỹ cho biết ngoài kiểm tra tính năng của bom diệt hạm Quicksink, đợt thử nghiệm còn nhằm "xác nhận năng lực chiến đấu và củng cố vai trò đối hải ngày càng tăng của oanh tạc cơ B-2".

Tiêm kích F-35 Na Uy hộ tống oanh tạc cơ B-2 Mỹ thử bom diệt hạm ngày 3/9. Ảnh: USAF

Qicksink là biến thể diệt hạm của bom dẫn đường JDAM, vốn là giải pháp lắp bộ dẫn đường cho các dòng bom thông thương. Bom lắp mô-đun JDAM nguyên bản có tầm bay tối đa 25 km, biến thể tăng tầm JDAM-ER có thể đánh trúng mục tiêu cách hơn 70 km.

Không quân Mỹ cho biết bom Quicksink "đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhanh chóng vô hiệu hóa các mối đe dọa ở những vùng biển rộng lớn trên khắp thế giới".

Bom diệt hạm Quicksink lần đầu xuất hiện vào năm 2022, được triển khai từ tiêm kích hạng nặng F-15E. Trong cuộc diễn tập RIMPAC 2024, oanh tạc cơ B-2 cũng dùng bom Quicksink để tấn công hai tàu đổ bộ đã loại biên, đóng vai trò mục tiêu là USS Dubuque và USS Tarawa.

Cuộc thử nghiệm ngoài khơi Na Uy là nỗ lực mới nhất của không quân Mỹ nhằm trang bị bom Quicksink để ứng phó với thách thức hàng hải ngày càng gia tăng. Lực lượng này hồi tháng 1 cũng xem xét trang bị tên lửa diệt hạm AGM-158C LRASM với tầm bắn hơn 900 km cho tiêm kích F-15E và F-15EX.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, USNI)