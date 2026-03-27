'Ổ voi' dày đặc đường vào khu chế xuất lớn nhất TP HCM

Mặt đường lòi lõm khiến xe máy phải chạy lên vỉa hè còn ôtô phải luồn lách qua những nơi ngập sâu. Tình trạng đường hư hỏng bắt đầu khoảng hai tháng qua và ngày càng lan rộng.
Tại một số đoạn hố sâu đến nửa bánh xe. Khi phương tiện chạy qua sụp xuống, nước văng tung toé.
Ở phía đầu xe, nhiều người cùng nhau hợp sức đẩy ôtô qua chỗ trũng.
Hố lớn sâu hơn 30 cm chiếm gần nửa làn đường Bến Nghé, khiến nhiều xe phải tránh qua phần đường bên cạnh.
Cách đó 100 m, bà Thuý cũng phải dùng bạt nhựa che chắn cửa để tránh bùn sình văng vào nhà khi xe chạy qua vào những hôm có mưa trái mùa.
Đường ngập kéo dài khiến tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực khu chế xuất ùn tắc cả sáng lẫn đêm.
Đại diện UBND phường Tân Thuận cho biết, mật độ xe ra vào cảng lớn khiến hệ thống thoát nước hư hỏng, rò rỉ. Tuyến đường trước đây do Ban quản lý dự án khu vực quận 7 phụ trách nâng cấp, nhưng sau sáp nhập đã chuyển về phường.
Địa phương đang xin vốn từ thành phố, dự kiến khởi công và hoàn thành trong năm nay. Trước mắt, cơ quan chức năng sửa tạm, khắc phục ổ gà trong ngày 28/3 để giảm khó khăn cho người dân.
Đình Văn