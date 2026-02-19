'Ổ' vi khuẩn trong phòng kín hại sức khỏe

Ngồi lâu trong văn phòng đóng kín, không khí tù đọng, độ ẩm cao, virus dễ tích tụ, kết hợp thời tiết giá rét làm tăng nguy cơ sốc nhiệt khi đi ra ngoài.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, giải thích không khí lạnh, khô và nghèo oxy gây hại cho đường hô hấp, khiến virus và vi khuẩn dễ xâm nhập hơn. Đặc biệt, trong điều kiện nghịch nhiệt mùa đông, lớp không khí lạnh bị "kẹt" gần mặt đất làm bụi mịn PM2.5 tích tụ, khiến chỉ số ô nhiễm tại Hà Nội nhiều ngày vượt chuẩn an toàn. Lúc này, hệ hô hấp phải làm việc gấp đôi, vừa chống lạnh, vừa lọc bụi - dễ xuất hiện các đợt viêm phế quản, hen hoặc COPD cấp tính.

Theo bác sĩ, nhân viên văn phòng tưởng an toàn vì làm việc trong môi trường kín, nhưng thực tế lại đối mặt với cú sốc nhiệt lạnh khi ra ngoài. Lúc này, cơ thể đang quen nhiệt độ phòng 25-26°C, nếu tiếp xúc đột ngột không khí rét lạnh có thể khiến mạch máu co, huyết áp tăng, tim phải làm việc mạnh. Ở người có bệnh mạch vành hoặc phình mạch não tiềm ẩn, phản ứng này có thể gây đau thắt ngực, chóng mặt, thậm chí liệt mặt ngoại biên.

Một hiện tượng khác là "hội chứng tòa nhà kín", khi phòng làm việc suốt mùa đông bị đóng kín, quạt sưởi hoặc điều hòa chạy liên tục. Lúc này, không khí tù đọng, nồng độ CO₂ tăng, độ ẩm giảm và bụi, virus dễ tích tụ. Chỉ cần một người bị cúm, cả văn phòng có thể nhiễm theo.

Ngoài ra, nhiều người trong giới văn phòng còn gặp rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD). Ngày ngắn, trời âm u, ít nắng khiến não giảm sản xuất serotonin - chất tạo cảm giác vui vẻ, đồng thời tăng melatonin gây buồn ngủ. Kết quả là nhiều người thấy mệt mỏi, khó tập trung, thèm ăn đồ ngọt, ngại ra ngoài.

Nhân viên văn phòng phải ngồi lâu trong văn phòng đóng kín dễ bị sốc nhiệt khi ra ngoài. Ảnh minh họa: CNBC

Để đảm bảo sức khỏe, bác sĩ khuyên mọi người nên mặc trang phục giữ ấm trong phòng, khoác thêm áo dày khi ra ngoài. Để cơ thể vài phút làm quen ở khu vực đệm như hành lang hay sảnh trước cửa trước khi ra ngoài trời. Tranh thủ đi bộ hoặc phơi nắng nhẹ 10-20 phút khi trời hửng, kết hợp hít thở sâu hoặc tập giãn cơ trong giờ nghỉ để giãn cơ.

Uống nhiều nước ấm, trà nóng, hoặc nước mật ong gừng để làm ấm cơ thể. Ăn súp, gừng, tỏi, các thực phẩm giàu sắt, calo, protein và chất béo lành mạnh (trứng, cá, thịt nạc). Bổ sung hoa quả như cam, quýt, kiwi để tăng cường miễn dịch.

Mỗi 2-3 giờ nên mở cửa sổ vài phút, dùng máy lọc không khí, giữ độ ẩm phòng ở mức 40-60%, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang nếu có người ho. Không để nhiệt độ phòng quá ấm so với bên ngoài.

Thùy An