Tôi lo lắng camera AI có 'hiểu' tài xế không cố ý vượt đèn vàng?

Lái ôtô, tôi phải áp sát người lên vô lăng để hướng mặt lên trời nhìn đèn để canh màu vì sợ xe phía sau ào tới.

Tôi thấy một số nơi thực hiện thí điểm bỏ đếm giây hơn năm nay rồi, không biết tình hình nghiên cứu thế nào, hiệu quả ra sao.

Bản thân tôi đã từng phải thắng gấp khi đang xanh đến gần sát vạch thì đèn đột ngột chuyển vàng, trong khi xung quanh rất nhiều người ào ào chạy qua. Tôi cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khi chỉ mình dừng lại giữa dòng xe cộ đang trong luồng lướt tới, nguy cơ tai nạn sẽ là rất cao. Sẽ có người nói rằng mình chạy đúng thì không sợ, người nào chạy sai pháp luật sẽ xử.

Dĩ nhiên, trong trường hợp đó pháp luật sẽ lấy lại công bằng cho người đúng luật. Ý thức sẽ không thể cải thiện chỉ bằng việc bỏ đếm giây mà phải qua quá trình giáo dục lâu dài và chế tài nghiêm khắc.

Khi đi ngang qua giao lộ không đếm giây, thực sự tôi chỉ mong đèn vừa bắt đầu xanh, hoặc vàng hoặc đỏ luôn cho nhẹ đầu đỡ phải canh đèn. Nếu đèn xanh, phải giảm tốc tối đa mắt nhìn lom lom cái đèn để canh khi nào nó chuyển màu.

Điều đáng nói là nếu lái ôtô thì gần như tôi phải áp sát người lên vô lăng để hướng mặt lên trời nhìn đèn để canh màu. Lúc đó, tôi lo nhìn đèn, không nhìn phía trước có nguy cơ tai nạn đụng xe phía trước, phía sau thì xe khác đá pha bóp kèn hối thúc, sơ sẩy có thể gây tai nạn hoặc mất 18-20 triệu như chơi.

Thế nhưng, sắp tới đây cả nước sẽ triển khai camera AI ghi nhận vi phạm, liệu AI có hiểu được rằng xe nào cố ý xe nào không cố ý hay không? Hay bất kỳ trường hợp nào vượt vạch khi đèn chuyển vàng hoặc đỏ đều bị phạt?

Dong Son