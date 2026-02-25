Ổ sạc di động biết chạy tới chỗ ôtô điện

Trung QuốcThiết bị nhỏ gọn lướt dọc theo những đường ray gắn trên trần một bãi đỗ xe ngầm, dừng lại phía trên một xe điện cần sạc.

Thay vì người lái xe phải tìm kiếm chỗ sạc trống trong một trạm sạc hoặc bãi đỗ xe, các robot sạc gắn trên đường ray trên trần nhà sẽ di chuyển đến tận xe. Khái niệm này, đã được triển khai tại các bãi đỗ xe ở nhiều thành phố của Trung Quốc, biến mọi chỗ đỗ thành một điểm sạc tiềm năng mà không cần tốn chi phí lắp đặt bộ sạc riêng lẻ tại mỗi vị trí.

Ổ sạc xe điện chạy như robot trên trần nhà Video: XuZhenqing

Đường ray vừa là đường dẫn điện vừa là đường di chuyển, cho phép robot trượt đến bất kỳ chỗ đỗ xe nào dọc theo đường đi. Khi chủ xe điện yêu cầu sạc, thường thông qua WeChat hoặc quét mã QR, thiết bị sẽ di chuyển đến xe của họ, hạ đầu nối xuống.

Ưu điểm chính là hiệu quả cơ sở hạ tầng. Thay vì phải lắp đặt bộ sạc riêng cho từng chỗ đỗ xe, điều này tốn kém và phức tạp trong các nhà để xe ngầm nơi việc nâng cấp điện có thể tốn hàng nghìn USD mỗi chỗ, một hệ thống đường ray trên cao duy nhất có thể phục vụ trọn một hàng đỗ xe từ một kết nối điện duy nhất.

Nhược điểm là tốc độ. Vì đường ray kiêm luôn chức năng hệ thống truyền tải điện, tốc độ sạc bị hạn chế so với các bộ sạc nhanh DC chuyên dụng. Đây là giải pháp AC cấp 2, không phải là bộ sạc siêu nhanh 1.000 kW kiểu BYD. Nhưng đối với những chiếc xe đỗ hàng giờ liền trong văn phòng, trung tâm thương mại hoặc qua đêm trong gara của các khu chung cư, thì chậm mà chắc.

Một số công ty Trung Quốc đang chạy đua để thương mại hóa hệ thống sạc điện trên đường ray, trong số đó có vài công ty nổi bật.

Mô hình cánh tay robot sạc xe điện tại một buổi giới thiệu của Li Auto. Ảnh: Li Auto

Li Auto và CGXi đang phát triển thứ mà họ gọi là cánh tay robot sạc điện tự động trên đường ray đầu tiên trên thế giới. Giám đốc điều hành của Li Auto, Li Xiang, đã xác nhận trong sự kiện ra mắt mẫu Li i8 vào tháng 7/2025 rằng hệ thống này đang được thử nghiệm tích cực. Robot di chuyển dọc theo đường ray dạng trượt và tích hợp cảm biến và hệ thống thị giác để xác định vị trí và hướng của cổng sạc trên bất kỳ phương tiện nào.

Trạm sạc Wawa sử dụng hệ thống có tên Robot HAVA - một cánh tay robot linh hoạt 18 độ tự do di chuyển trên đường ray hình chữ H trên cao. Công ty tuyên bố một thiết bị có thể phục vụ 8 chỗ đỗ xe trở lên, và mô tả nó là robot sạc tự động thương mại đầu tiên trên thế giới.

Trong khi đó, một hệ thống có tên SkyvoltRobot, được ghi nhận trong một bài báo trên ScienceDirect năm 2024, đưa ra khung kỹ thuật cho các robot sạc gắn trên đường ray trên cao, cung cấp nền tảng lý thuyết mà các triển khai thương mại đang dựa vào.

Các hệ thống sạc di động trên đường ray chỉ là một phần nhỏ trong sự bùng nổ mạnh mẽ của robot sạc di động tại Trung Quốc. Robot sạc trên mặt đất từ các công ty như CharGo (công ty con của CATL), NaaS Technology, GGSN và VMR cũng đang phát triển nhanh chóng. Giám đốc điều hành của CharGo dự đoán 20% tổng số xe năng lượng mới sẽ được sạc bằng robot vào năm 2030. Riêng Bắc Kinh có kế hoạch triển khai 1.000 robot sạc di động trên 150 bãi đỗ xe.

Mỹ Anh (theo Electrek)