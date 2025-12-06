Nvidia tìm cách tiêu núi tiền mặt

Vài tháng qua, hãng chip Mỹ liên tiếp công bố kế hoạch đầu tư tỷ USD vào công ty khác, nổi bật là cam kết rót 100 tỷ USD cho OpenAI.

Tuần này, Nvidia thông báo kế hoạch chi 2 tỷ USD mua cổ phần trong hãng thiết kế chip Synopsys. Đây chỉ là một trong hàng loạt thương vụ được hãng chip Mỹ công bố năm nay. Trước đó, họ cho biết kế hoạch mua 1 tỷ USD cổ phần Nokia, đầu tư 5 tỷ USD vào Intel và 10 tỷ USD vào Anthropic. Như vậy, 4 thương vụ của hãng chip Mỹ có tổng giá trị 18 tỷ USD, chưa kể các khoản đầu tư mạo hiểm nhỏ hơn.

Con số này chưa gồm cam kết 100 tỷ USD mua cổ phần OpenAI trong vài năm tới, dù hai bên chưa đạt thỏa thuận chính thức, Giám đốc Tài chính Nvidia Colette Kress cho biết tại một hội nghị công nghệ hôm 2/12. Kế hoạch này đã được công bố hồi tháng 9.

Nvidia có đủ nguồn lực cho các thương vụ này. Cuối tháng 10, hãng chip sở hữu 60,6 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn. Con số này tăng mạnh so với 13,3 tỷ USD tháng 1/2023, ngay sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT. Đây là bước ngoặt với Nvidia, khi hãng sau đó nhanh chóng trở thành cái tên thống trị ngành chip AI toàn cầu.

Nvidia hiện là công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, với 4.460 tỷ USD. Bảng cân đối kế toán của họ vì thế càng được củng cố. Việc khiến nhà đầu tư băn khoăn chỉ là Nvidia làm gì với số tiền mặt khổng lồ hiện tại. Khi nhận câu hỏi này trong sự kiện công bố kết quả kinh doanh tháng trước, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết: "Chưa có công ty nào tăng trưởng với quy mô như vậy".

Trong khảo sát của hãng dữ liệu FactSet, các nhà phân tích dự báo dòng tiền tự do của công ty sẽ lên 96,85 tỷ USD năm nay và 576 tỷ USD trong ba năm tới. Một số kỳ vọng Nvidia chi nhiều tiền hơn cho việc mua lại cổ phiếu. Ben Reitzes - nhà phân tích tại Melius Research cho biết hãng chip "dư rất nhiều tiền" để làm việc này.

Hồi tháng 8, HĐQT Nvidia đã tăng hạn mức mua lại cổ phiếu thêm 60 tỷ USD. Trong 3 quý đầu năm, hãng chi 37 tỷ USD cho mua lại cổ phiếu và trả cổ tức. "Chúng tôi tiếp tục mua lại cổ phiếu", Huang cho biết.

Trong khi đó, Kress tiết lộ "ưu tiên lớn nhất" của công ty hiện tại là đảm bảo đủ tiền mặt để bàn giao đúng hạn các sản phẩm thế hệ tiếp theo. Các nhà cung cấp lớn nhất của Nvidia là hãng sản xuất thiết bị như Foxconn và Dell. Họ có thể yêu cầu Nvidia cung cấp vốn lưu động để quản lý hàng tồn kho và mở rộng công suất.

Huang gọi các khoản đầu tư chiến lược gần đây là "việc cực kỳ quan trọng". Ông giải thích rằng khi những công ty như OpenAI phát triển, nhu cầu sử dụng AI và chip Nvidia cũng tăng theo. Nvidia cho biết không yêu cầu các công ty được đầu tư phải dùng sản phẩm của mình, nhưng thực tế họ đều dùng.

"Các khoản đầu tư chúng tôi thực hiện nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của Cuda, hệ sinh thái", Huang nói, đề cập đến phần mềm AI của hãng.

Trong một hồ sơ công bố tháng 10, Nvidia cho biết đã rót 8,2 tỷ USD vào các công ty tư nhân. Với họ, các khoản đầu tư này tương tự thương vụ mua lại.

Thương vụ M&A (mua bán và sáp nhập) lớn nhất Nvidia từng thực hiện là 7 tỷ USD mua Mellanox năm 2020. Thương vụ này đặt nền móng cho các sản phẩm AI hiện nay của hãng, gồm chip đơn lẻ và toàn bộ tủ máy chủ với giá ước tính khoảng 3 triệu USD.

Tuy nhiên, Nvidia lại gặp rào cản pháp lý khi tìm cách mua Arm với giá 40 tỷ USD năm 2020. Họ đã hủy thương vụ này sau khi giới chức Mỹ và Anh lo ngại về cạnh tranh trong ngành chip. Vài năm qua, Nvidia mua lại một số công ty nhỏ hơn để tăng đội ngũ kỹ sư, nhưng chưa hoàn tất thương vụ tỷ USD nào kể từ khi thỏa thuận với Arm đổ bể.

"Rất khó tính đến những thương vụ M&A quy mô lớn. Tôi cũng mong có thương vụ như vậy xuất hiện, nhưng điều đó không dễ dàng", Kress cho biết.

