Nvidia: Tạo cửa hậu GPU làm rạn nứt niềm tin công nghệ Mỹ

Nvidia cho biết các chính phủ không nên ép doanh nghiệp theo dõi khách hàng bằng cửa hậu trong sản phẩm, điều Mỹ đang đề xuất với công ty.

"GPU của Nvidia không có và cũng không nên có công tắc ngắt kết nối từ xa (kill switch) hay cửa hậu (backdoor). Chúng tôi đã thiết kế bộ vi xử lý hơn 30 năm. Việc nhúng cửa hậu vào chip sẽ là một món quà cho hacker và thế lực thù địch", David Reber Jr, Giám đốc an ninh của Nvidia, viết trên blog công ty ngày 7/8.

Bên ngoài trụ sở Nvidia ở California (Mỹ). Ảnh: Nvidia

Bài viết của Nvidia xuất hiện sau khi Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) ngày 31/7 thông báo đã triệu tập Nvidia để xác định liệu mẫu chip AI H20 có rủi ro bảo mật nào không. Họ lo ngại dữ liệu và quyền riêng tư người dùng Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nếu tồn tại "chức năng theo dõi và điều khiển từ xa tiềm ẩn".

Hồi tháng 5, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ, đứng đầu là thượng nghị sĩ Tom Cotton, đề xuất dự luật yêu cầu các công ty trong nước thuộc diện chịu hạn chế xuất khẩu nếu bán chip ra nước ngoài cần có cơ chế xác minh vị trí, qua đó hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến của Mỹ với một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc. Nhóm cũng yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật.

Trong bài viết, Nvidia cho rằng việc tạo cửa hậu tiềm ẩn, hoặc tạo cách để bên thứ ba truy cập, kiểm soát chip mà không bị chủ sở hữu phát hiện sẽ khiến công nghệ nói chung bị tổn thương. Công ty nêu ví dụ về sáng kiến Clipper Chip của Mỹ năm 1993 - mẫu chip mã hóa mạnh mẽ, có cửa hậu để chính phủ truy cập nhưng cũng "đại diện cho mọi lỗ hổng được tích hợp sẵn" dễ bị hacker khai thác.

"Công tắc ngắt kết nối và cửa hậu tích hợp tạo ra điểm lỗi đơn lẻ và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của an ninh mạng. Quan trọng hơn, nó làm rạn nứt niềm tin vào công nghệ của Mỹ", bài viết có đoạn. "Việc gắn cứng công tắc tắt chip giống như một lỗi vĩnh viễn nằm ngoài tầm kiểm soát của người dùng, và là lời mời gọi thảm họa. Đó không phải chính sách đúng đắn. Đó là phản ứng thái quá, gây tổn hại không thể khắc phục đến lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ".

Công ty của Jensen Huang đang là tâm điểm trong thương chiến Mỹ - Trung. Trước hàng loạt lệnh cấm, công ty đã phát triển riêng một số chip cho thị trường Trung Quốc, gồm H20. Tuy nhiên, model này vẫn bị đưa vào diện hạn chế, nhưng mới được Mỹ nới lỏng vào tháng 7.

Ngoài Nvidia, trước đây Apple cũng phản đối mạnh mẽ ý tưởng phần mềm gián điệp cài trong sản phẩm, khi CEO Tim Cook ví nó với "bệnh ung thư trong cơ thể người". Năm 2016, Apple công khai phản đối áp lực từ FBI với yêu cầu tạo phần mềm tùy chỉnh để giúp mở khóa iPhone của một kẻ xả súng đã chết. Đầu năm nay, công ty phản đối một "lệnh bí mật" từ chính phủ Anh nhằm buộc cấp quyền truy cập gián điệp vào dữ liệu người dùng iCloud.

Bảo Lâm (theo Nvidia Blogs, Business Insider)