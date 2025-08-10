Mỹ cấp phép cho Nvidia bán chip sang Trung Quốc

Ngày 8/8, Reuters trích lời một quan chức Mỹ cho biết Bộ Thương mại nước này bắt đầu cấp phép cho Nvidia xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc.

Động thái này gỡ bỏ rào cản lớn với Nvidia trong việc tiếp cận thị trường chủ chốt của hãng. Hiện chưa rõ chính phủ Mỹ đã cấp bao nhiêu giấy phép cho Nvidia và giá trị số chip được bán ra là bao nhiêu.

Tháng trước, Mỹ đảo ngược lệnh cấm bán chip H20 sang Trung Quốc, theo thỏa thuận thương mại giữa hai nước. H20 là loại chip được thiết kế riêng cho thị trường này nhằm tuân thủ quy định xuất khẩu chip AI từ thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, Nvidia từng cảnh báo việc cấm bán chip sẽ khiến doanh thu của họ giảm 8 tỷ USD trong quý III.

Hồi tháng 4, Nvidia cho biết có thể tốn thêm 5,5 tỷ USD chi phí vì hạn chế này. Tuy nhiên một tháng sau, họ cho biết chi phí thực tế thấp hơn dự kiến, do tận dụng lại được một số nguyên vật liệu.

Chip Nvidia H20 tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Nguồn tin thân cận khác của Reuters cho biết CEO Nvidia Jensen Huang đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/8. Tháng trước, công ty này cũng nộp đơn lên chính phủ Mỹ, xin khôi phục bán chip H20 sang Trung Quốc. Khi đó, họ đã được trấn an rằng sẽ sớm được cấp phép.

Tháng 7, Nvidia khẳng định sản phẩm của hãng "không có cửa hậu" cho phép truy cập hoặc kiểm soát từ xa. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trung Quốc bày tỏ lo ngại về nguy cơ an ninh liên quan đến chip H20.

Dù vậy, trừ H20, việc xuất khẩu các chip tiên tiến khác của Nvidia sang Trung Quốc vẫn bị hạn chế. Chính quyền Mỹ nhiều năm qua liên tiếp siết xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc nhằm kìm hãm tham vọng phát triển AI và quốc phòng của nước này. Dù vậy, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường quan trọng với các hãng chip Mỹ.

Huang cho biết vị thế dẫn đầu của công ty có thể suy giảm nếu không bán hàng cho Trung Quốc. Đối thủ của họ - Huawei Technologies - đang chào mời khách hàng loại chip được sản xuất trong nước.

Hồi tháng 5, Nvidia cho biết chip H20 mang về 4,6 tỷ USD doanh thu trong quý I. Thị trường Trung Quốc đóng góp 12,5% tổng doanh thu trong giai đoạn này.

Hà Thu (theo Reuters)