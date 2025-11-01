Nutifood ra mắt sữa dinh dưỡng GippsNature Organic A2

Hà NộiNutifood giới thiệu sữa công thức cao cấp GippsNature Organic A2 - dòng sản phẩm đầu tiên của thương hiệu dinh dưỡng Australia GippsNature tới người tiêu dùng, ngày 31/10.

Việt Nam chính là thị trường đầu tiên được giới thiệu dòng sản phẩm giàu nguồn đạm quý A2 hữu cơ của GippsNature - thương hiệu thuộc sở hữu của liên doanh quốc tế ViPlus Nutritional Australia. Liên doanh do Nutifood - công ty dinh dưỡng 25 năm tuổi Việt Nam và ViPlus Dairy - công ty dinh dưỡng hơn 130 năm tuổi đến từ "thủ phủ bò sữa" Gippsland (Australia) đồng sáng lập tại Melbourne vào tháng 5 vừa qua. Thương hiệu GippsNature được phát triển từ triết lý "thuận tự nhiên", mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho mọi độ tuổi: từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến người cao tuổi.

Thương hiệu GippsNature được giới thiệu với người tiêu dùng Việt Nam, Hà Nội, ngày 31/10. Ảnh: Nutifood

Tiếp nối dấu ấn là doanh nghiệp Việt tiên phong đồng sáng lập nên thương hiệu sữa Australia cao cấp toàn cầu, ngày 31/10, Nutifood tổ chức lễ ra mắt GippsNature Organic A2 tại thị trường Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Chris Moley - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; ông Michael M Baird - Giám đốc Đầu tư Cấp cao Đông Nam Á của Cơ quan Đầu tư Bang Victoria. Về phía Việt Nam có sự tham gia của ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ ngoại giao.

Đại sứ Gillian Bird cho rằng liên doanh giữa Nutifood và ViPlus Dairy đại diện cho mô hình đồng kiến tạo và cộng hưởng sức mạnh kinh tế giữa Việt Nam và Australia. "Tôi tin rằng sự ra đời của thương hiệu dinh dưỡng GippsNature sẽ góp phần nâng tầm chuẩn dinh dưỡng cho người tiêu dùng toàn cầu, đồng thời lan tỏa giá trị dinh dưỡng chất lượng cao đến những quốc gia mà thương hiệu này hiện diện trong tương lai", Đại sứ nói.

Nguồn nguyên liệu hữu cơ tinh khiết từ Australia

GippsNature Organic A2 được bảo chứng khoa học bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Australia. Theo đại diện Nutifood, sự kết hợp này mang đến giải pháp dinh dưỡng chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt cho trẻ em Việt Nam. Sản phẩm sử dụng nguồn đạm A2 hữu cơ tự nhiên, quý hiếm, thân thiện với hệ tiêu hóa non nớt và nhạy cảm của trẻ nhỏ. Theo công ty nghiên cứu thị trường Metrix Consulting, chỉ khoảng 30% bò sữa toàn cầu sản xuất ra được đạm A2, tập trung ở các giống bò thuần chủng lâu đời. Cùng với các quy định khắt khe về trang trại đạt chuẩn, sữa hữu cơ chỉ chiếm 0,9% và sữa A2 hữu cơ càng khan hiếm hơn - chỉ chiếm 0,014% tổng sản lượng sữa bò trên toàn thế giới (số liệu năm 2019).

GippsNature Organic A2 sử dụng nguồn sữa từ giống bò A2 thuần chủng, chăn thả tự nhiên tại "thủ phủ bò sữa" Gippsland (bang Victoria, Australia). Với triết lý dinh dưỡng "thuận tự nhiên", bò sữa nơi đây được chăn thả trên những đồng cỏ tươi tốt nhờ khí hậu ôn hòa quanh năm, lượng mưa thuộc hàng cao nhất cả nước và không khí trong lành từ đại dương bao quanh.

Dòng sản phẩm GippsNature Organic A2 được giới thiệu với người tiêu dùng Việt Nam, Hà Nội, ngày 31/10. Ảnh: Nutifood

Sản phẩm được sản xuất bởi chính ViPlus Dairy, với cam kết tối thiểu 75% nguồn nguyên liệu sữa được tinh tuyển từ các trang trại canh tác hữu cơ cho đồng cỏ và chăn nuôi bò sữa không sử dụng hormone tăng trưởng, kháng sinh hay thức ăn biến đổi gen. Đồng thời, quy trình chăm sóc bò sữa để tạo ra nguồn nguyên liệu cho sản phẩm cũng tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết bền vững về vật nuôi và môi trường.

"Nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt"

Từ những ngày đầu thành lập, Nutitfood đã đặt ra sứ mệnh "nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt". Nhiều năm qua, doanh nghiệp không ngừng hiện thực hóa bằng các sản phẩm chuẩn quốc tế. Ông Trần Bảo Minh - Phó chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết, GippsNature mang theo tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn xa của Nutifood, tiên phong bước ra toàn cầu và ghi dấu bản sắc Việt trên bản đồ ngành sữa thế giới. "Quan trọng hơn, chúng tôi luôn nỗ lực để trẻ em Việt Nam được thụ hưởng trước tiên - nguồn dinh dưỡng chất lượng cao từ vùng Gippsland trù phú", ông Trần Bảo Minh nói.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nutifood

Với nền tảng về chuyên môn khoa học, nguồn lực sản xuất và kinh nghiệm phát triển hơn hai thập kỷ, Nutifood cam kết bảo chứng chất lượng cho từng sản phẩm GippsNature đến tay người tiêu dùng, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế được duy trì nhất quán tại thị trường Việt Nam.

Ông Jon McNaught - CEO ViPlus Dairy cũng cho biết đặt nhiều kỳ vọng vào GippsNature - dòng sản phẩm được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và triết lý dinh dưỡng thuận tự nhiên từ Gippsland. "Tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ mang đến trải nghiệm dinh dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam - thị trường quốc tế đầu tiên mà GippsNature chính thức ra mắt", ông Jon McNaught.

Ông Jon McNaught - CEO ViPlus Dairy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nutifood

Hai vị lãnh đạo Nutifood và ViPlus Dairy cũng bày tỏ vui mừng khi sản phẩm bước đầu được người tiêu dùng Việt Nam mong đợi. Với số lượng lớn đơn đặt hàng trước, Nutifood đã vận chuyển hàng trăm pallet sữa đầu tiên bằng đường hàng không để sản phẩm nhanh chóng được đến tay người tiêu dùng.

Sau GippsNature Organic A2, liên doanh của hai doanh nghiệp sữa hàng đầu hai quốc gia sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm cao cấp mới mang thương hiệu GippsNature. Mỗi sản phẩm đều gắn liền với triết lý dinh dưỡng thuận tự nhiên của Australia, theo đuổi sứ mệnh nâng đỡ từng bước phát triển tự nhiên trong hành trình lớn lên của mỗi độ tuổi bằng nền tảng khoa học.

Diệp Chi