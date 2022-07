Nút mạch máu cứu người bị vỡ u gan

Ngày 27/7, bác sĩ Nguyễn Trương Vĩnh Xuân, khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết lúc nhập viện tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch do mất máu cấp, diễn tiến nhanh vào sốc, huyết áp tụt sâu, mạch yếu. Ê kíp cấp cứu đã hồi sức tích cực và truyền bù máu, đưa bệnh nhân thoát sốc.

Các bác sĩ phát hiện nguyên nhân là một khối u trong gần bệnh nhân vỡ bất thình lình, vẫn đang chảy máu xối xả trong ổ bụng, chỉ định can thiệp tối khẩn bằng kỹ thuật can thiệp mạch dưới hệ thống chụp số hóa xóa nền (DSA), để triệt tiêu mạch máu nuôi khối u gan bị vỡ giúp cầm máu. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, giúp bệnh nhân tránh được cuộc mổ hở, giảm đau đớn, ít tai biến và hồi phục nhanh hơn các phương pháp khác. Trường hợp can thiệp muộn hơn, bệnh nhân có nguy cơ tử vong.

Trước và trong can thiệp, bệnh nhân được truyền bù máu và các chế phẩm máu để duy trì tưới máu cho các cơ quan trọng yếu. Các bác sĩ đã luồn một ống thông từ động mạch đùi bệnh nhân lên gan, sau đó dùng kỹ thuật nút mạch để nút chặt nhánh mạch máu gan trái đang xuất huyết liên tục. Gần như ngay lập tức tình trạng chảy máu được kiểm soát, các dấu hiệu sinh tồn như mạch và huyết áp cũng cải thiện rõ rệt. Thủ thuật được thực hiện chỉ trong 30 phút

Sau vài giờ can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, không còn đau bụng. Hiện ông đã được xuất viện.

Hình ảnh ổ bụng bệnh nhân (trái) và phần gan trước, sau can thiệp nút mạch máu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Xuân, u gan là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, có yếu tố nhiễm viêm gan siêu vi hoặc xơ gan kéo dài. U gan có nhiều biến chứng như gây đau, suy giảm chức năng lá gan gây báng bụng, nguy hiểm nhất là tình trạng xuất huyết do u gan vỡ. Hơn nữa, u gan khó phát hiện, do đó người có bệnh lý gan nên khám định kỳ mỗi 6 tháng một lần, xét nghiệm tầm soát sớm u gan, để phát hiện và điều trị sớm, tránh biến chứng nặng đe dọa tính mạng.

Thư Anh