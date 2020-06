Nút động mạch chặn u gan vỡ

Hà NộiCụ ông 89 tuổi, đau ở hạ sườn phải do khối u gan vỡ, được bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị cấp cứu kịp thời.

Hơn một năm nay ông bị u gan giai đoạn đầu, khối u chưa di căn. Ngày 30/5, bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị khám chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ u gan, chảy nhiều máu trong ổ bụng. Nếu không được điều trị kịp thời, cụ ông sẽ tử vong do mất máu quá nhiều.

Bác sĩ quyết định dùng phương pháp nút hóa chất động mạch gan, bít tắc mạch máu bị vỡ, giúp bệnh nhân cầm máu tức thì.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng, đơn vị Điện quang can thiệp và Điều trị đau, Bệnh viện Hữu Nghị, kỹ thuật này còn khiến u gan bị "bỏ đói" do tắc nguồn mạch máu nuôi dưỡng, sau đó sử dụng hóa chất để tiêu diệt u. Kỹ thuật ít xâm lấn, ít tai biến so với các phương pháp điều trị khác, giảm đau đớn, không để lại sẹo, bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh. Thủ thuật được thực hiện chỉ trong vòng 30 phút.

Sau can thiệp, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, giảm đau bụng hạ sườn phải, tiếp tục điều trị ung thư.

Ảnh CT khối u gan vỡ gây chảy máu của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Chi Lê