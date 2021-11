Nút mạch cứu người phụ nữ bị vỡ gan

Bạc LiêuNữ bệnh nhân 44 tuổi nhập viện cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic trong tình trạng dập lồng ngực, chấn thương bụng kín, dập gan.

Bác sĩ Dương Hải Minh (Phó Trưởng khoa Ngoại và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) cho biết qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ gan phải gây xuất huyết nội; gãy đa xương sườn bên phải. Bệnh nhân được cấp cứu, điều trị nội khoa tích cực, theo dõi sát mạch, huyết áp và tình trạng bụng.

"Đây là một trường hợp vỡ gan độ 4 do tai nạn giao thông. Nếu không cấp cứu kịp thời và cầm máu sẽ gây nguy hiểm tính mạng", bác sĩ Minh nói.

Ngày 16/11, bệnh nhân được hội chẩn khẩn cấp với sự tham gia của ê kíp bác sĩ ngoại tổng quát và bác sĩ can thiệp nội mạch. Thông thường, các trường hợp vỡ gan điều trị bằng phẫu thuật mở bụng khâu cầm máu trực tiếp hoặc sử dụng các tác nhân cầm máu như fibrilar collagen. 30% các ca sẽ phải phải xử lý triệt để hơn bằng phương pháp cắt gan. Tuy nhiên, vấn đề hậu phẫu của bệnh nhân sẽ trở nên nặng nề do đây là một phẫu thuật lớn.

Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất sử dụng phương pháp can thiệp nội mạch qua DSA với sự xâm lấn tối thiểu để cầm máu chấn thương vỡ gan. Nút mạch cầm máu qua DSA trong các trường hợp chấn thương nội tạng là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả, giúp người bệnh bảo tồn tối đa cơ quan nội tạng bị tổn thương, tránh được đại phẫu nặng nề và rút ngắn thời gian nằm viện.

Hiện tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Sau phẫu thuật hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định. Ảnh: Thiện Ý

Lê Cầm