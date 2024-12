NUS Singapore cấp học bổng cử nhân cho 60 ngành

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) nhận đơn dự tuyển học bổng, hỗ trợ tài chính bậc cử nhân cho các ứng viên Việt Nam từ nay đến 5/2/2025.

NUS hiện tuyển sinh hơn 60 ngành lớn, cùng hơn 300 chuyên ngành đầu ra thuộc các khối IT, STEM, kinh doanh, y tế, thiết kế, kiến trúc, nhân văn. Năm nay, trường bổ sung thêm nhiều ngành mới như trí tuệ nhân tạo (AI), máy học và robotics (robotics and machine intelligence), đổi mới và khởi nghiệp (innovation and entrepreneurship), lãnh đạo và quản lý nguồn nhân lực (leadership and human capital management).

Sinh viên NUS được trường cam kết đào tạo trở thành chuyên viên hoặc doanh nhân có khả năng làm việc toàn cầu, có cơ hội thực tập quốc tế từ năm nhất và tham gia trao đổi du học từ năm hai. Theo thống kê của trường, có đến 90% sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm ngay với mức lương khởi điểm từ 4.000 SGD (khoảng 75,32 triệu đồng) mỗi tháng tùy ngành nghề.

Sinh viên NUS chụp hình cùng mascot biểu tượng của trường. Ảnh: NUS

Theo đại diện NUS, trong năm 2024, có 122 học sinh, sinh viên quốc tịch Việt Nam trúng tuyển bậc cử nhân tại trường. Trong đó có 25 người giành học bổng toàn phần; gần 100 người trúng tuyển diện học phí ưu đãi và cho vay du học.

Bạn Lê Việt Anh, sinh năm 2006, học sinh trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội là một trong những ứng viên giành được Học bổng NUS College ngành Phân tích kinh doanh (Business Analytics). Giá trị học bổng bao gồm toàn bộ học phí trong suốt thời gian học bậc cử nhân, sinh hoạt phí 8.800 SGD (khoảng 166,4 triệu đồng) một năm và 1.750 SGD (khoảng 32,73 triệu đồng) mua máy tính trong năm học đầu tiên.

Ở TP HCM, bạn Châu Vũ Cao Thắng, sinh năm 2006, học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong cũng giành được Học bổng NUS College ngành Kỹ sư hóa học (Chemical Engineering). Cả Thắng và Việt Anh đều đang là sinh viên năm nhất tại Đại học Quốc gia Singapore từ đầu năm 2024.

Hai ứng viên cho biết để giành được học bổng, điểm số học tập ở trường phải từ loại khá trở lên. Đồng thời, điểm ngoại ngữ IELTS hoặc TOEFL Ibt lần lượt từ 6,5 và 92-93 trở lên. Có thêm các hoạt động ngoại khóa phù hợp với ngành nghề dự tuyển là một lợi thế. NUS sẽ xét tổng thể hồ sơ ứng viên để quyết định trúng tuyển học bổng.

Năm nay, NUS tiếp tục xét tuyển, nhận đơn học bổng trực tuyến kèm chương trình hỗ trợ tài chính bậc cử nhân cho ứng viên đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam.

Từ nay đến hết tháng 1/2025, Hợp Điểm, đại diện ban tuyển sinh Đại học Quốc gia Singapore (NUS) tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều buổi hướng dẫn điền đơn xin học bổng trực tuyến. Đồng thời, công ty sẽ giải đáp các thắc mắc về ngành nghề, hồ sơ dự tuyển trên toàn quốc. Phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể tham dự các cuộc họp này trên nền tảng trực tuyến.

Trong tháng 12, các buổi hướng dẫn sẽ diễn ra lúc 19h ngày 20/12 và 27/12. Đặc biệt, lúc 19h ngày 19/12, ông Trần Hữu Phúc Tiến - Giám đốc Công ty Hợp Điểm, Trưởng đại diện Ban tuyển sinh NUS tại Việt Nam, sẽ có buổi chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng NUS và các trường đại học hàng đầu.

Trong tháng 1/2025, các buổi hướng dẫn sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 19h các ngày 3/1, 10/1 và 17/1. Bên cạnh đó, Hợp Điểm còn tư vấn trực tiếp tại văn phòng từ 8h đến 18h các ngày trong tuần.

Sinh viên, phụ huynh xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham dự tư vấn học bổng NUS

Đại học Quốc gia Singapore nằm trong top 8 các trường đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng QS 2025. Trường hiện cung cấp ba loại học bổng toàn phần là ASEAN, NUS College và NUS International Undergraduate với giá trị tương đương. Mỗi gói gồm hỗ trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí, trị giá 8.800 SGD (khoảng 165,74 triệu đồng) mỗi năm trong suốt thời gian học cử nhân. Đi kèm còn có chi phí mua máy tính trị giá 1.750 SGD (khoảng 32,96 triệu đồng) mỗi gói.

Nếu trúng tuyển nhưng chưa đạt yêu cầu nhận học bổng, sinh viên có thể vay sinh hoạt phí khoảng 3.600 SGD (khoảng 67,8 triệu đồng) mỗi năm, cùng một phần học phí, dựa trên thu nhập của gia đình.

