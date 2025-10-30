NUS cấp học bổng ngành thạc sĩ y tế cộng đồng cho sinh viên Việt

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) trợ giá ngành Thạc sĩ Y tế cộng đồng đến 70%, mở thêm ngành mới thạc sĩ Kinh tế y tế - nghiên cứu hiệu quả, khai giảng tháng 8/2026.

Hai ngành Thạc sĩ Y tế công cộng (Master of Public Health - MPH); Thạc sĩ Kinh tế y tế và Nghiên cứu hiệu quả (MSc Health Economics and Outcomes Research - MSc HEOR) do NUS phối hợp đào tạo cùng Trường Y tế cộng đồng (Saw Swee Hock School of Public Health - SSHSPH). Cả hai hướng tới đào tạo đội ngũ chuyên gia có khả năng phân tích, hoạch định và triển khai chính sách, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân lực y tế công, kinh tế y tế trong khu vực.

NUS có lợi thế học thuật và mạng lưới đối tác rộng rãi. Trường liên tục nằm trong top 10 đại học hàng đầu thế giới về Khoa học Xã hội và Y tế, theo xếp hạng QS các năm gần đây, bao gồm cả năm 2025. Môi trường học tập tại Singapore - một trong những trung tâm y tế và học thuật của châu Á, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp y tế hay cơ quan hoạch định chính sách.

Cụ thể, học viên NUS có thể học hỏi cùng các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (National University Hospital), Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew School of Public Policy), Trường Kinh doanh NUS và các khoa Y, Khoa học xã hội, Nhân văn. Cấu trúc chương trình kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp người học nắm vững các kỹ năng nghiên cứu dịch tễ, quản lý chương trình sức khỏe cộng đồng và phân tích dữ liệu y tế. Ngoài ra, học viên có thể mở rộng sang các khía cạnh chính sách, kinh tế và công nghệ trong hệ thống y tế hiện đại.

Đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia hàng đầu, trong đó có Giáo sư Alec Morton - chuyên gia về Đánh giá công nghệ Y tế (Health Technology Assessment - HTA). Ông hiện dẫn dắt nhóm Nghiên cứu đánh giá chính sách và can thiệp y tế (Health Intervention & Policy Evaluation Research - HIPER) tại NUS. Ngoài ra còn có nhiều giảng viên khách mời từ các tổ chức y tế, doanh nghiệp và viện nghiên cứu tham gia giảng dạy, hướng dẫn.

Chương trình Thạc sĩ Y tế cộng đồng có thời gian học linh hoạt 1-2 năm (toàn thời gian hoặc bán thời gian), phù hợp người đã đi làm hoặc sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc cùng lĩnh vực. Quá trình đào tạo chú trọng phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng, giúp học viên phân tích, thiết kế và đánh giá hiệu quả các can thiệp y tế, chính sách phòng chống dịch bệnh hoặc các biện pháp cải thiện điều kiện môi trường và xã hội.

Nội dung các học phần được thiết kế chuyên biệt giúp học viên phát triển tư duy hệ thống trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Theo thông tin từ SSHSPH, chương trình cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện, để học viên thấu hiểu cách hoạt động, kết nối giữa các lĩnh vực, bộ phận y tế công cộng. Chương trình phù hợp người tốt nghiệp đa ngành, đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe hoặc xã hội.

Thạc sĩ Kinh tế y tế và Nghiên cứu hiệu quả là chương trình đầu tiên, duy nhất tại Singapore đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đánh giá công nghệ y tế và nghiên cứu kết quả (Outcomes Research). Chương trình tập trung trang bị kiến thức và công cụ định lượng để học viên đánh giá chi phí - hiệu quả của các can thiệp, công nghệ y tế, thiết bị và chính sách. Người học sẽ biết cách xây dựng mô hình phân tích kinh tế y tế, nghiên cứu kết quả người bệnh, chiến lược tiếp cận thị trường và ứng dụng dữ liệu thực (real-world data) để hỗ trợ quyết định trong hệ thống y tế.

Theo NUS, chương trình MSc HEOR được thiết kế để lấp khoảng trống nhân lực ngành kinh tế y tế và đánh giá hiệu quả đầu tư y tế trong khu vực. Trường hướng đến đào tạo các chuyên gia từ khối dược phẩm, bảo hiểm, quản lý y tế hoặc hoạch định chính sách.

Sau khi tốt nghiệp, học viên hai chương trình có thể lựa chọn lộ trình nghề nghiệp đa dạng. Thạc sĩ MPH có cơ hội mở rộng làm việc tại các cơ quan y tế công cộng, bệnh viện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế hoặc viện nghiên cứu sức khỏe. Các vị trí quản lý chương trình y tế cộng đồng, chuyên viên dịch tễ học, nhà phân tích dữ liệu, chuyên gia chính sách y tế hay tư vấn phát triển cũng là lựa chọn phù hợp cho người học ngành này.

Thạc sĩ HEOR có thể tham gia các cơ quan đánh giá công nghệ y tế, bộ y tế, công ty dược phẩm - thiết bị y tế, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các hãng tư vấn chiến lược. Kiến thức và kỹ năng chuyên môn được đào tạo có thể giúp tạo cầu nối giữa khoa học, tài chính và chính sách.

"Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực HEOR đang tăng mạnh trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Á - Thái Bình Dương, nơi các hệ thống y tế đang chuyển đổi theo hướng chăm sóc dựa trên giá trị", đại diện NUS cho biết, thêm rằng lựa chọn hai chương trình mới này sẽ tương đồng với hướng đi học thuật và nghiên cứu cho những ai muốn tiếp tục với bậc học cao hơn. Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể nộp hồ sơ học tiếp tiến sĩ (PhD) tại NUS hoặc các đại học đối tác toàn cầu. Trường cũng sẽ hỗ trợ, kết nối để học viên tham gia nhóm nghiên cứu liên ngành về chính sách y tế, công nghệ y tế hoặc y tế cộng đồng.

"Bằng thạc sĩ NUS giúp mang lại uy tín học thuật, đồng thời là ‘tấm hộ chiếu’ giúp học viên dễ dàng bước vào mạng lưới nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực y tế công, kinh tế y tế", đại diện NUS nhấn mạnh.

Cũng theo ông, hai ngành học phù hợp sinh viên Việt Nam, tiết kiệm chi phí và khoảng cách so với các môi trường quốc tế khác, đồng thời đáp ứng định hướng ứng dụng thực tế. Học phí gốc cho cả hai ngành là 95.200 SGD (khoảng 1,9 tỷ đồng), chưa bao gồm trợ giá. Học viên có thể thanh toán từng phần theo chính sách của trường. Học phí toàn thời gian (full-time) có thể chia làm hai kỳ; bán thời gian (part-time) chia làm 4 kỳ và thanh toán dần trong hai năm.

Nhân lực được đào tạo bài bản về y tế công hoặc kinh tế y tế từ NUS sẽ có nhiều cơ hội làm việc tại cơ quan y tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp dược hoặc các tổ chức quốc tế đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam và khu vực.

NUS còn cung cấp gói hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế, khuyến khích ứng viên tìm hiểu sớm để nộp hồ sơ đúng hạn. Cụ thể, sinh viên Việt Nam chỉ cần chi 27.950 SGD (khoảng 567 triệu đồng) cho toàn khóa học. Mức học phí trên đã bao gồm trợ giá cho sinh viên quốc tế chọn ngành học nằm trong danh sách theo quy định của trường và chưa hưởng gói này trước đó. Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang chính thức của Saw Swee Hock School of Public Health.

