Tiếng loa nhà nuôi chim yến gây 'ồn khủng khiếp hơn karaoke'

Sang nhà người quen ở gần hộ nuôi chim yến chơi, tôi ngồi chừng 15 phút đã không chịu nổi.

Tôi thấy có thêm một loại ô nhiễm tiếng ồn mà chúng ta bỏ quên... đó là loa phát chim yến. Khoảng chục năm nay, nuôi chim yến nở rộ. Có hai hình thức nuôi chim yến. Một là nhà để ở phía dưới, phía trên xây thêm vài tầng làm không gian nuôi chim. Hai là xây dựng hẳn một căn nhà to để nuôi. Rồi sau đó, dù ở hình thức nào, họ đều gắn loa phát gọi chim yến kêu chí chóe suốt ngày.

Tôi có đôi lần ngồi nói chuyện với nhà kế bên nhà nuôi yến thì cảm giác thấy sợ thật. Đối với nhà yến ở ngoài đồng thì loa phát ngày đêm, còn nhà yến kết hợp ở thì họ mở từ 5h đến 19h30 phút.

Nhà ở thì chủ nhà làm phòng kín, những nhà xung quanh nghe đủ. Tôi ngồi nghe mới 10-15 phút thì đã muốn "ngáo" rồi, huống gì bà con nghe suốt ngày.

Tôi không biết pháp luật quy định về tiếng ồn loa chim yến này như thế nào và đang được quản lý ra sao. Tình hình ngoài ăn nhậu, hát karaoke, tiếng ồn từ sân chơi pickleball, thì tôi thấy cái loa chim yến này thật sự khủng khiếp.

Tran Thien Thinh